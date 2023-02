Rihanna sí tuvo un invitado en el Super Bowl además de su bebé

Rihanna planeó segundo por segundo su presentación en el medio tiempo del Super Bowl. La cantante quería que su regreso a los escenarios fuera épico y no dejó ni un solo detalle por fuera.

Su presentación era todo un misterio, tanto que desde días antes de la presentación circulaban los nombres de quiénes podían ser sus posibles invitados al show. Nombres como Jay-Z, Calvin Harris y A$AP Rocky figuraban entre los favoritos, sin embargo, ninguno de ellos la acompañó.

La intérprete de Barbados apostó por un espectáculo de 13 minutos en solitario, sin invitados... o al menos eso parecía.

Rihanna presentó un show de poco más de 13 minutos en el medio tiempo del Super Bowl. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

No obstante, después de que terminó la presentación de la intérprete de Only Girl la cuenta oficial de Fenty Beauty, marca de maquillaje de la cantante, publicó un video en TikTok donde confirmaba que Rihanna sí había tenido un invitado especial.

“¿Todos querían un invitado especial, verdad?”, dice el video junto a un clip muy breve de la presentación de este domingo 12 de febrero.

En estos segundos se ve a Rihanna retocándose el maquillaje en vivo durante el show para después tomar el micrófono e interpretar un extracto de su canción con Kanye West All the Lights.

Super Bowl 2023: Rihanna prendió el estadio y sorprendió con su segundo embarazo

Este fue uno de los momentos que más llamó la atención del espectáculo de la cantante.

Esa escena solo confirma que Rihanna sabe muy bien cómo mercadear su propia marca, pues lo hizo ante millones de televidentes en un regreso épico en el que además anunció que estaba embarazada sin decir una palabra.

En este espectáculo Rihanna interpretó éxitos como Where Have You Been, Rude Boy, We Found Love, Umbrella, Diamonds, S&M y Only Girl.