‘True Detective 4′: HBO reclutó a Jodie Foster para revivir la que fue una de sus series chineadas

Después de altibajos en temporadas previas, los aficionados aguardan ansiosos este nuevo capítulo, que pretende retomar la esencia que catapultó la serie a la fama.

Tras una segunda temporada considerada olvidable y una tercera que pasó desapercibida, True Detective se dispone a reencontrarse con sus raíces, específicamente con los elementos que hicieron de su primera temporada un fenómeno televisivo. ¿Lo logrará?

HBO ha invertido esfuerzos y dinero en construir la franquicia de True Detective, una serie autoconclusiva en cada temporada, con historia y personajes nuevos en cada entrega.

La cuarta temporada de la serie detectivesca se ambientará en Ennis, Alaska, un lugar donde la noche puede durar más de 24 horas.

Seis hombres desaparecen sin dejar rastro en Tsalal, estación de investigación del Ártico, y las investigadoras Liz Danvers (encarnada por la gran actriz Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) se enfrentarán al hielo y a la oscuridad para tratar de esclarecer los hechos.

La serie, creada por Nic Pizzolatto (quien posteriormente se apartó de la escritura de los episodios), se ganó elogios y seguidores fervientes gracias a que en su primera temporada tuvo la capacidad de entrelazar una trama policial con profundas reflexiones sobre la naturaleza humana y elementos sobrenaturales. La forma en que exploró los conflictos internos de sus personajes principales y misterios paranormales cautivó a audiencias y críticos por igual.

En Night Country, los seguidores esperan un retorno a esta esencia. Los avances y promociones de la temporada sugieren un giro hacia los misterios envueltos en la psique humana, la lucha entre el bien y el mal, y la incertidumbre existencial.

La trama, ambientada en un entorno oscuro y enigmático, pretende adentrarse en territorios filosóficos y emocionales, desafiando las percepciones convencionales del género detectivesco.

La primera temporada de ‘True Detective’ fue escrita y supervisada por Nic Pizzolatto, autor de renombre de novelas como ‘Galveston’ y ‘Between Here and the Yellow Sea’.