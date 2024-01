¿Está listo para ir al cine este 2024? ‘Joker’, ‘Deadpool’ y hasta ‘El Señor de los Anillos’ lo esperan

¿Qué emociones nos deparará el Año Nuevo en la siempre cautivante sala oscura del cine? Pues, al poner en la mira los estrenos del 2024, no se puede dejar de comer ansias y empezar a enlistar algunos de los títulos más atractivos (y ya confirmados) que Costa Rica podrá tener, en que sobresalen Ferrari, Dune 2, Intensamente 2, Joker: Folie à Deux y The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

A continuación, le detallamos las películas que debe ver, sí o sí, este nuevo año para así mantenerse activo dentro de la conversación cinéfila.

El niño y la garza - 4 de enero

Hayao Miyazaki, emblema de Studio Ghibli, vuelve a la acción con la que podría ser su último filme: 'El niño y la garza'. Foto: Cine Magaly

Mahito, de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante le informa que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo cual lo lleva a otro mundo. El título de la película se basa en la novela de 1937, Kimitachi wa Dō Ikiru ka, escrita por Yoshino Genzaburō, pero la película presenta una historia original que no guarda relación con la novela. Se trata de la más reciente película del legendario director Hayao Miyazaki.

Poor Things - 25 de enero

Emma Stone enfrentará dilemas existenciales en la retorcida película 'Poor Things', del excéntrico director griego Yorgos Lanthimos. Foto: Twitter

Narra la historia de Bella Baxter (Emma Stone), joven a la que el poco ortodoxo y brillante Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) revivió. Bajo la protección del doctor, Bella está ansiosa por aprender del mundo y de la vida, motivo por el cual se escapa con Duncan Wedderburn, un astuto abogado. El largometraje viene firmado por el director de culto Yorgos Lanthimos.

Madame Web -15 de febrero

'Madame Web' es una de las cartas fuertes de Marvel para este año, protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney y Celeste O'Connor. Foto: Marvel

Cassandra Webb (Dakota Johnson) es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso... si consiguen sobrevivir a un presente mortal. Es una de las grandes apuestas de Marvel para este nuevo año.

Ferrari - 22 de febrero

Adam Driver continúa su prolífica carrera en Hollywood. Ahora se pone a las órdenes de Michael Mann, quien desde hace años había expresado su deseo de dirigirlo. Foto: Neon

El expiloto de carreras Enzo Ferrari está en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su esposa, Laura, construyeron de la nada hace 10 años. Su tormentoso matrimonio se encuentra en medio de una gran crisis, mientras lidian con la muerte de su hijo.

Dune 2 - 29 de febrero

Zendaya tendrá un rol protagonista en esta secuela de la saga inspirada en los libros de Frank Herbert. Foto: Warner

Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido.

Kung Fu Panda 4 - 14 de marzo

'Kung Fu Panda 4' se lanzará en el 2024, ocho años después de la tercera parte de la saga de aventura. Foto: Instagram (Instagram Kung Fu Panda)

Po se sumerge en un entorno lleno de acción y aventuras donde deberá no solo poner a prueba sus habilidades, sino su sabiduría y liderazgo al intentar entrenar a su reemplazo, una zorra ladronzuela llamada Zhen (Awkwafina). Sus caminos se verán interrumpidos por la nueva villana, La Camaleona (Viola Davis), hechicera con la habilidad de replicar el cuerpo de sus oponentes, robarles sus poderes e incluso resucitar a viejos adversarios.

Mickey 17 - 28 de marzo

Robert Pattinson, uno de los actores más cotizados, retorna a la ciencia ficción en el filme 'Mickey 17'. Foto: Imdb

La historia nos presenta a un “prescindible”, es decir, un empleado desechable en una expedición humana enviada para colonizar el mundo helado de Nifheim. Este empleado (Robert Pattinson) se niega a dejar que su clon creado para reemplazarlo, de nombre Mickey 8, tome su lugar. Filme dirigido por Bong Joon-Ho, el aclamado director de Parasite.

Godzilla x Kong: The New Empire - 11 de abril

Las bestias Godzilla y King Kong se unirán y mostrarán todos sus dotes en el nuevo filme. Foto: IMDB

Tras su último y explosivo enfrentamiento, el todopoderoso Kong y el temible Godzilla, dos de los monstruos que ahora dominan el mundo, se reencuentran para un feroz combate contra una colosal pero desconocida amenaza que se oculta en el planeta. Un enemigo que desafía su propia existencia y, en consecuencia, la de la humanidad protegida por estos titanes. Su historia, sus orígenes y los misterios de la Isla Calavera serán clave para entender la forja de estos extraordinarios seres y su conexión inquebrantable con la humanidad.

Furiosa - 23 de mayo

Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Navegando por Wasteland, se encuentran con la Ciudadela presidida por The Immortan Joe. Se trata de la precuela de Mad Max.

Garfield - 23 de mayo

Garfield volverá a ser el divertido gato animado en una nueva aventura que tendrá que ver con su pasado familiar. Foto: Captura de pantalla

El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura ¡en el salvaje mundo exterior! Luego de una inesperada reunión con su perdido padre –el desaliñado gato callejero Vic–, Garfield y su amigo Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco.

Intensamente 2 - 13 de junio

Nuevos sentimientos aflorarán dentro de Riley, la inolvidable chica protagonista de 'Intensamente'. (Disney )

El largometraje cuenta la historia de cinco emociones que se encuentran en el cuerpo de una niña llamada Riley, todas compiten constantemente por tomar el control de la pequeña. Las cosas se salen más de control cuando la niña se muda y todas sus emociones empiezan a descontrolarse más y dar cabida a nuevos sentimientos.

Mi villano favorito 4 - 4 de julio

Gru y su tropa de Minions volverán a sus divertidas andanzas. Foto: Romaly S.A.

Todavía no hay una sinopsis oficial de la trama de Mi villano favorito 4. El filme anterior, Mi villano favorito 3, terminó con el hermano gemelo de Gru, haciéndose cargo de los minions mientras Gru y Lucy están de regreso en la Liga Anti-Villanos, lo que sugiere que esto será el punto de partida de esta nueva historia.

Deadpool 3 - 25 de julio

Fuera de la pantalla, Ryan Reynolds y Hugh Jackman son dos grandes amigos que, desde hace mucho, soñaban con compartir una película, como lo harán en 'Deadpool 3'. Foto: Instagram

En Deadpool 3, Wade Wilson utilizará la máquina de viajes en el tiempo de Cable para salvar a Wolverine antes de su muerte en 2029 y acaban perdidos en el Multiverso perseguidos por el villano Mobius.

Kraven El Cazador - 29 de agosto

'Kraven el Cazador' es una esperada película que estaba pactada para el 2023, pero se postergó debido a la huelga en Hollywood. Foto: Sony

Desde muy joven, Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson) fue entrenado para convertirse en un cazador sin piedad en busca de su codiciado trofeo. Desde el día en que el joven Sergei miró a la muerte a la cara, vio a su verdadero yo.

Joker: Folie à Deux - 3 de octubre

Joaquin Phoenix y Lady Gaga estarían al frente de la secuela de 'Joker', que aparentemente sería un musical. Foto: WB

Aunque aún no hay sinopsis oficial, se sabe que dará continuidad a los eventos vistos en el filme Joker del 2019, protagonizado por Joaquin Phoenix. En esta película se espera que Lady Gaga encarne a Harley Quinn.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim - 12 de diciembre

Veinte años después del fin de la legendaria trilogía, 'El Señor de los Anillos' regresa para ampliar su mitología. Foto: Facebook

Explora la “historia no contada” del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla, y de su fundador, Helm Hammerhand, rey de Rohan. Se trata de una adaptación animada de esta emblemática franquicia.