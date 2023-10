James Angulo se emociona hasta las lágrimas en ‘Nace una estrella’: ‘Mi corazón no aguantó’

El participante de Nace una estrella James Angulo no logró contener sus emociones y terminó llorando en el escenario la noche de este domingo 8 de octubre.

El joven de 19 años, quien fue el último participante en presentarse en la sexta gala, salió al escenario para interpretar El recuento de los daños, de Gloria Trevi y en tres ocasiones se detuvo sollozando.

James explicó que todo se debió a que esta es una de las canciones que más lo emociona y Trevi es una de sus artistas favoritas, por lo que para él este era un momento importante.

James Angulo se disculpó con el público luego de llorar sobre el escenario. (Lilly Arce Robles.)

“No pude controlar mi corazón, fue un momento mágico el poder interpretar esta canción y cantarla frente al público fue maravilloso. Tal vez no salió como esperaba, pero no fue porque yo no quise, fue porque mi corazón no aguantó”, dijo.

James añadió que cuando comenzó a cantar, el tema le empezó a traer recuerdos y eso “me encogió el corazón y eso hizo que se me salieran las lágrimas”.

“Nunca me había pasado esto, creo que es la única canción a la que le he tenido tanto sentimiento. Amo a la artista, amo la canción, amo su historia”, añadió.

James aseguró que esta es la primera vez que le ocurre algo así, pues ni en los ensayos ni con ninguna otra canción había experimentado tantos sentimientos.

Además, se disculpó con el público por presenciar ese momento.