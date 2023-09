Steve Martin en aprietos por acusaciones de actriz: ‘Me golpeaba abriéndome puertas en la cara’

Los días de trabajo junto a Steve Martin no fueron nada fáciles para Miriam Margolyes, quien criticó públicamente a su colega y lo calificó como un hombre “horrible”.

La actriz, más conocida por su papel de la profesora de herbología Pomona Sprout en la saga de películas de Harry Potter, trabajó con Martin en la película de 1986 La tiendita del horror (Little Shop of Horrors), en la que Martin interpretaba a un sádico dentista y Margolyes a su ayudante.

Según la estrella, las escenas en las que el personaje de Martin debía golpear al suyo en la cara y dejarla inconsciente eran espantosas. En su libro Oh Miriam, que acaba de salir a la venta, la mujer de 82 años relata cómo Martin la “golpeaba todo el día” abriéndole las puertas en la cara y la “golpeaba, abofeteaba y derribaba repetidamente” sin ningún tipo de culpa.

Según la actriz Miriam Margolyes, Steve Martin nunca se disculpaba con ella. (KEVORK DJANSEZIAN)

“No lo pasaba bien y al final del día me dolía la cabeza”, declaró la intérprete en una entrevista reciente. “Era increíblemente antipático porque era un perfeccionista”, continuó.

“Era un artista al que lo único que le interesaba era que el momento cómico saliera bien, y tenía razón en hacerlo, pero debería haberme incluido en ese proceso”, manifestó.

Margolyes añadió que “ella habría incluido a la persona con la que estaba trabajando”, pero Martin “no estaba interesado en eso”. “Simplemente pensé que era un hombre bastante horrible”, conjeturó sin rodeos. “Era una basura, es todo lo que puedo decirte”, volvió a afirmar.

A pesar de la miserable experiencia del rodaje, Margolyes confesó que considera a la estrella un “superdotado”.

Tras estas declaraciones, varios medios intentaron contactar al representante de Martin, pero este no dio ninguna declaración al respecto.

Margolyes también criticó al líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, por interesarse solo por sí mismo cuando le conoció en 2001 mientras actuaba en Los monólogos de la vagina junto a Sophie Dahl, con quien Jagger salía por aquel entonces. “Simplemente no me gustaba”, dijo Margolyes sin reparo.

“No se interesaba por nadie más que por él”, explicó con dureza haciendo referencia al cantante británico. “No decía ‘Buenas noches’ o ‘¿Cómo va el programa?’ Se creía importante, y lo es, pero la gente importante nunca debe creerse importante y nunca debe demostrarlo si se lo cree. Simplemente pensaba que era un viejo pesado”, añadió con dureza.

Miriam Margolyes reveló en su libro 'Oh Miriam' el calvario que fue grabar con Steve Martin. (Wikipedia)

Hace unos años, Margoyles también había arremetido contra Arnold Schwarzenegger con quien trabajó en la película de terror El día final, en 1999, y a quien describió como su coprotagonista “menos favorito de todos los tiempos”.

La actriz contó un incidente que vivió con él. “No estábamos en la película, fue en una de las pausas. Pero aún no lo perdoné”, expresó antes de relatar lo sucedido.

“Él me estaba matando [durante el rodaje], así que me tenía [sujetada] en una posición en la que yo no podía escapar. Estaba tirada en el suelo y él se tiró un pedo. Lo hizo, deliberadamente, justo en mi cara”, contó en su momento. Y añadió, indignada: “Se tiró un pedo en mi cara. Puedo tirarme un pedo, por supuesto que lo hago. ¡Pero no en la cara de las personas!”, remató antes de agregar que Schwarzenegger “fue bastante grosero y presumido durante todo el rodaje”.

El día final, estrenada en 1999, trataba sobre una agente de seguridad con problemas de alcoholismo (interpretado por Schwarzenegger), llamado Jericho Cane, que debe evitar que Satanás (Gabriel Byrne) engendre al Anticristo con una mujer que nació predestinada para esta profana unión. Allí Margolyes dio vida a Mabel, la hermana de Satanás.