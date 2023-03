Ben Affleck por fin explicó su misteriosa y viral actitud durante los pasados Premios Grammy

Durante la entrega de los Premios Grammy, la actitud aburrida y desinteresada del actor Ben Affleck se hizo tendencia y provocó diversos memes en redes sociales. El artista por fin contó qué provocó su comportamiento.

El intérprete de Batman aclaró que sí se divirtió en la gala, pero que en realidad estaba ahí por acompañar a Jennifer López.

“Lo pasé bien en los Grammy, tal vez no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente, es el evento de trabajo de mi esposa”, contó a The Hollywood Reporter.

LEA MÁS: Extraño comportamiento de Ben Affleck en los Grammy se hizo viral en redes sociales

Sobre el video viral de una especie de discusión de la pareja, el actor mencionó que solo estaba a punto de cambiarse de lugar para dejar sola a JLo, pero no se había dado cuenta de que ya estaban siendo grabados.

“Vi al presentador y dije: ‘Oh, Dios’. Nos estaban encuadrando en esta toma, pero no sabía que estaban rodando. Me incliné hacia ella y dije: ‘Tan pronto como comiencen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentado junto a Trevor’. Ella dijo: ‘Será mejor que no te vayas’”, contó sobre el popular clip.

Affleck también habló de quiénes lo juzgaron por sus antecedentes de alcoholismo.

“No estaba borracho y algunos dijeron: ‘Está borracho’. Y pensé, eso es interesante. Eso plantea otra cuestión sobre si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión, pero todavía hay un estigma tremendo”, se sinceró.

El artista concluyó asegurando que este tipo de pensamientos y prejuicios desmotiva a las personas a mejorar sus vidas.