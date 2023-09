Videojuego FIFA se transforma en EA Sports FC en su edición 2024

San Francisco. El reconocido videojuego “FIFA” modificará su denominación en su edición de 2024, adoptando el nombre de “EA Sports FC” y dando comienzo a una nueva etapa que destina más espacio al fútbol femenino.

Entre las innovaciones más destacadas que generaron conversación en las plataformas de redes sociales, se encuentra la posibilidad de conformar equipos mixtos, en los que participen tanto jugadores como jugadoras, en un mismo escenario virtual, bajo la modalidad de “Ultimate Team”.

David Jackson, vicepresidente de la marca EA Sports FC, manifestó a esta agencia que esta transformación no se trata de un asunto de moralidad, sino de una representación fiel del mundo real del fútbol, donde el fútbol femenino gana terreno en popularidad y seguidores.

La serie “FIFA” fue lanzada al mercado por Electronic Arts en 1993 y en poco tiempo se consolidó como líder indiscutible del sector, contando el año pasado con una base de aproximadamente 150 millones de jugadores, gracias en gran parte a sus licencias exclusivas.

Dada la inmensa popularidad alcanzada, EA incrementó sus demandas económicas ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). En mayo, ambas partes anunciaron la culminación de su colaboración.

Los directivos de la empresa estadounidense optaron por poner fin a esta asociación y renombrar el juego, que en casi tres décadas generó una cifra superior a los $20.000 millones, según reporta The New York Times.

“Cuando llevábamos el nombre ‘FIFA’, nos encontrábamos limitados en nuestro potencial debido a las restricciones impuestas por los acuerdos con la Federación”, explicó David Jackson.

EA busca llevar el juego a una evolución, transformándolo en una plataforma de fútbol global impulsada por los videojuegos.

“Ahora que ostentamos la propiedad del nombre, todo queda en nuestras manos”, destacó el líder de la compañía.

“La licencia ‘FIFA’ ya no forma parte de nosotros y el juego no incluirá la Copa del Mundo, pero, aparte de eso, las funcionalidades prácticamente no han sufrido cambios, e incluso han experimentado mejoras”, comentó Mat Piscatella, analista de videojuegos de Circana, en conversación con esta agencia.

Este experto prevé que “EA Sports FC 24″ se encuentre entre los diez videojuegos más vendidos en Estados Unidos durante este año.