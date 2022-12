Capturan a dos hombres que al parecer vendían droga cerca de colegio en Hatillo

Dos hombres de apellidos Solano Díaz y Loría Navarro fueron detenidos como sospechosos de vender droga cerca de un colegio en la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo, en San José.

Su aprehensión ocurrió el pasado jueves, luego de que oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) allanaran una vivienda en esa localidad y decomisaran dinero en efectivo —aparentemente de la venta de estupefacientes—, y varias dosis de marihuana y crack.

Tras su detención, la Fiscalía solicitó medidas cautelares para ambos y en consecuencia, el Juzgado del Primer Circuito Judicial de San José les impuso tres meses de prisión preventiva por la supuesta venta, mientras avanza las pesquisas.

Solano Díaz, de 20 años, tiene antecedentes por introducir drogas a un centro penal, por infringir la ley de psicotrópicos y por robo agravado, tenencia de drogas, agresión psicológica y perturbación del sosiego público. En tanto, Loría Navarro, de 23 años, no posee historial delictivo.

Desarticulan organización narco que operaba en Guácimo cerca de escuela

En agosto, ese mismo cuerpo policial capturó al líder de una organización dedicada al narcotráfico en Guácimo, en Limón. El hombre de apellido Jiménez y otros dos más apellidados Blanco y Brenes de 24 y 25 años, fueron apresados y, actualmente, descuentan seis meses de prisión preventiva.

Su detención ocurrió al igual que en este caso, a escasos metros de un centro educativo en El Bosque y San Luis de Guácimo, donde al parecer distribuían y almacenaban el ilícito. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Jiménez tiene antecedentes por venta y transporte de drogas y robo agravado, mientras que Blanco tiene registros por violación y robo agravado; Brenes no reporta ningún delito.

En los operativos se decomisaron ¢174.825 y $20 en efectivo, 86 dosis de crack, 59 de marihuana y cinco plantas, así como cinco dosis de cocaína, un arma de fuego, un cargador e implementos que comúnmente son empleados para la elaboración de la droga.

Colegios y escuelas detectan 7.000 estudiantes consumidores de drogas cada año

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló que al año se detectan cerca de 7.000 estudiantes de escuela y colegio que consumen drogas, que van desde el alcohol y el tabaco, hasta la marihuana, el crack, la cocaína e incluso, alucinógenos y anfetaminas, según un informe del Departamento de Análisis Estadístico del MEP sobre el consumo de drogas no medicadas entre la población estudiantil del país.

Para el periodo 2014-2019, las bebidas alcohólicas y la marihuana fueron las drogas no medicadas con más consumidores. En el caso del alcohol, en 2014 se registraron 6.991 alumnos y en 2019, 6.588. Los datos también se recopilaron para el 2020 y 2021; sin embargo, muestran una distorsión, pues los estudiantes no estuvieron en las aulas por la pandemia, por lo que no se pudo contabilizar en su totalidad.