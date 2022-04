Así se roban las señales de tránsito en Desamparados

Robo ocurrió el 31 de marzo en Loma Linda de Desamparados. Foto: captura de video

La Municipalidad de Desamparados busca identificar a un sujeto que arrancó una señal de tránsito el jueves 31 de marzo en la comunidad de Loma Linda. En un vídeo publicado por el propio gobierno local, se observa al hombre que afloja el poste balancéandolo de un lado al otro hasta que lo desprende y posteriormente se lo lleva al hombro.

De acuerdo con el alcalde Gilberth Jiménez, la institución trabaja en la revisión de cámaras de la Policía Municipal y en coordinación con los vecinos para dar con el sujeto que aparece en el video. “Una señora iba caminando por ahí con un chiquito y lo vio, pero no logró localizarlo ni identificarlo, como iba con un niño se fue hacia abajo porque le dio miedo que le hiciera algo el señor”, agregó.

La alerta de robo la envió la Policía Municipal de Desamparados, quien logró observar el hecho en video minutos después de que ocurrió, el municipio aún no logra poner la denuncia por robo ya que no se tiene identificado al sujeto. “Actualmente estamos con más vigilancia en la zona, hemos hablado con los vecinos para que inmediatamente si ven un hecho como este o a un sospechoso avisen a las autoridades”, mencionó Jiménez.

Por su parte, David Hidalgo, Jefe de la Policía Municipal, comentó que el cuerpo policial tiene conocimiento que las personas se roban estas señales para venderlas en chatarreras y fundirlas.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), algunas de las señales de tránsito que existen en el país son hechas con material que no tiene valor en fundiciones. Sin embargo, hay municipalidades que contratan empresas externas que se encargan de fabricar las señales, por lo que en algunos casos estas pueden tener materiales metálicos que personas inescrupulosas venden en chatarreras.

Además, Hidalgo manifestó que tienen reportes de vandalismo en otras zonas del cantón, pero no han logrado individualizar a los responsables porque no existe un video como en este caso. “En zonas como Patarrá hacia Linda Vista también se reportan hechos como estos pero aún no se tiene a nadie identificado”.

Daños van en aumento

Según datos del MOPT sobre robo de señales verticales, en 2019 se reportaron 56 afectaciones, en 2020 el dato fue de 117 señales robadas y en 2021 la cifra bajó a 85. En 2019 el tipo de vandalismo predominante consistía en robo de plantillas y rayaduras, mientras que en los dos años siguientes no sólo se robaban las plantillas de las señales, sino que también arrancaban el poste donde están colocadas. Las zonas en las que el ministerio contabilizó casos son San José, Dota, Cartago, Pérez Zeledón y Puntarenas.

Los costos para el Estado de reponer o restaurar las señales fueron de ¢7,4 millones en 2019, ¢9,8 millones en 2020 y en 2021 ¢6,4 millones.

Caso sin verificar en Tibás

Semanas atrás circuló un video en redes sociales donde se alertaba de un presunto robo de una señal de tránsito que habría ocurrido en Tibás. En el video se observa a dos personas que están cortando la plantilla de la señal para, en apariencia, aprovechar el perlin.

Sin embargo, José Cojal, periodista de ese ayuntamiento, indicó que no hubo denuncia, porque nunca se pudo verificar que se tratara de un robo y que el hecho hubiese ocurrido en el cantón. “Nosotros nos enteramos por el video que circuló en redes sociales, pero al no existir ninguna persona identificada, la Municipalidad no expuso ninguna denuncia como para hacer alguna investigación”, comentó.

“No sabemos la ubicación, lo único que vimos es que dicen que la persona tomó el perlin para una construcción, pero no se tiene una ubicación exacta”.

