(Video) Mamá de Allison Bonilla: ‘Jamás esperé una sentencia así para un asesino que no tuvo corazón’

Yendry Vásquez, madre de Allison Bonilla, miró dentro de la sala de juicio al asesino de su hija. (Keyna Calderón, corresponsal GN) (Keyna Calderón, corresponsal GN)

Impotencia e indignación definen el sentir de Yendry Vásquez Cordero, madre de Allison Pamela Bonilla Vásquez, después de conocer la sentencia de 18 años de prisión contra el homicida de su hija.

Ella reconoce que espera una pena mayor y reprocha la decisión del juez Franklin Ramírez Montero y las juezas Magaly Orue Rivera y Jenny Almendaris Solís.

“Jamás me esperé una sentencia así. Un homicidio simple es de 18 años en Costa Rica para un asesino que le hizo tanto daño a mi hija, un asesino que no tuvo corazón, que trabajó seis meses como si nada.

“Verlo en esa sala todos los días como si no fuera con él, que digan que él no lo hizo premeditado si la fue a tirar en un botadero de basura. ¿Qué persona deja la cédula un mes después para confundir?”, reclamó la madre de Bonilla, quien tenía 19 años cuando fue asesinada en marzo del 2020.

Tristeza

Vásquez también destacó este miércoles que desde la muerte de su hija vive atormentada y que desea morir, aunque sabe que debe esperar la voluntad de Dios.

Agregó que lamenta que en unos años Sánchez pueda estar libre nuevamente, ya que teme que repita con otra persona lo que le hizo a Allison.

“Él (el sentenciado) es una escoria, no merece estar 18 años en la cárcel, merece estar toda la vida (...). Es una persona psicópata, la fue a tirar a una basurero como si fuera un desecho de basura y mi hija no era un desecho de basura. Saber todo lo que sufrió Allison me atormenta, él no me dio la oportunidad ni siquiera de verla por última vez y abrazarla.

“Yo deseo morir día a día, pero tengo que seguir, aunque lo único que deseo es morirme”, finalizó Vásquez.

Al reclamo de la madre de la joven, de 19 años, se unieron sus abuelitos, quienes dijeron estar indignados por la condena, la cual consideran como “una injusticia muy grande.”

Xiomara Vásquez Cordero, tía de la joven, aseguró que Sánchez no solo mató a Allison, sino a toda la familia, que dejó sus trabajos para enfocarse en dar con la muchacha.

Inamu alza la voz

En horas de la tarde, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) reclamó tanto la pena impuesta al homicida de Bonilla como al asesino de Luany Valeria Salazar Zamora, quien deberá descontar 19 años de prisión por ese crimen.

Marcela Guerrero Campos, ministra de Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Inamu, dijo que ambos casos se trató de crímenes crueles, que se comprobaron en los juicios.

“Desde Inamu queremos alzar la voz para reclamar las sentencias en los casos de Allison Bonilla hoy (miércoles) y, hace unas semanas, de Luany Salazar (...).

“Nos solidarizamos con las familias que dolorosamente piden justicia y esperamos que los tribunales que tramitan estos casos revisen sus enfoques de género”, aseguró la jerarca.

Por otra parte, el Grupo de Familias Sobrevivientes de Femicidio manifestó en un comunicado de prensa su indignación y tristeza ante la sentencia en el caso de Bonilla.

Consideraron que existe una “absoluta desconexión de los funcionarios judiciales para con su deber de proteger a las mujeres de Costa Rica y de brindar la oportunidad de la reparación que las familias y la memoria de las víctimas”.

Agregaron que en conjunto seguirán luchando “hasta que el Poder Judicial y todo el aparato del Estado comprenda la gran deuda y el desamparo que se comete contra todas las mujeres de Costa Rica”.

