Tras dos sesiones y diez votaciones, magistrados aún no logran definir a nuevo presidente de Corte

Luego de dos sesiones de Corte Plena y diez rondas de votaciones, los magistrados aún no han logrado definir a un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. El último intento fue la mañana de este lunes, pues tras cinco rondas, ningún candidato alcanzó los 12 votos requeridos para ocupar el máximo cargo del Poder Judicial.

Quien quedó más cerca de obtener la mayoría fue Luis Fernando Salazar, de Sala Constitucional, quien obtuvo nueve votos en la última ronda. A él le siguió la presidenta de Sala III y vicepresidenta de Corte, Patricia Solano, con seis votos; Roxana Chacón (Sala II) con cuatro votos; Orlando Aguirre (presidente de Sala II) con tres; y Luis Guillermo Rivas (presidente de Sala I), quien no recibió votos en las últimas cuatro rondas.

El magistrado Salazar quedó un voto más lejos que su mejor resultado de la semana anterior, sesión en la que llegó a tener diez votos. La elección de presidente ahora se aplaza una semana más, por lo que será al menos hasta el 12 de setiembre que haya un sucesor para el cargo que ocupó Fernando Cruz hasta finales de julio.

En caso de que en otras cinco rondas no haya ganador, la votación se repetirá las sesiones que sean necesarias hasta que alguien llegue a los 12 votos. Cuatro de los cinco candidatos manifestaron su intención de sostener su postulación y afirmaron que continuarán las conversaciones con sus compañeros para volcar el apoyo de la Corte a su favor.

El presidente de la sesión, Jesús Ramírez, cuenta los votos junto a la secretaria Silvia Navarro. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Luego de las cinco rondas, Salazar afirmó que hay una Corte fraccionada, donde cada magistrado “tiene sus intereses y sus particulares programas”.

“A lo mejor no era el día hoy para un candidato de consenso, hace falta más negociación”, declaró el magistrado constitucional, quien no descartó que el próximo lunes sí se llegue a un acuerdo para escoger presidente.

“¿Quiénes son los que tienen que ceder en una negociación, los que tienen dos o tres votos o los que tenemos ocho o nueve? Hay algunas personas que están pensando que si no es doña Patricia Solano, ni soy yo el que va a quedar de presidente de la Corte, pues hay personas dentro de esta misma Corte que están pensando que de hoy en ocho podrían ser opciones”, agregó Salazar.

Luis Fernando Salazar ejerce uno de sus cinco votos, la mañana de este lunes. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La magistrada Chacón fue del criterio que quienes deben ceder son Salazar y Solano, pues su imagen se ha visto más desgastada y cuentan con más “anticuerpos” que los otros candidatos.

Chacón aseguró que los dos del frente “ya no van a subir más y tienen que dejar libre a los otros magistrados y magistradas para que tomemos la decisión, esa es la salida”.

“Veo un desgaste importante en doña Patricia (Solano), porque además también ella ha ejercido la vicepresidencia con don Fernando Cruz, y a mí me parece que las personas que tienen una etapa ya caminada, pues tienen anticuerpos y me parece que realmente se necesita una persona que no los tenga”, aseguró.

Por su parte, Solano señaló que para destrabar el proceso es necesario que las partes se sienten a negociar y decidir cuáles son sus aspiraciones e intereses personales.

Patricia Solano empezó al frente este lunes, pero en la quinta ronda quedó segunda con seis votos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre la opción de impulsar un nuevo candidato de consenso, la vicepresidenta indicó que “siempre las posibilidades de negociación son amplias y siempre he puesto al Poder Judicial en primer lugar, lo que pueda suceder en esta semana es un tema que para mí es importante y siempre, no hay nada más importante para mí que el Poder Judicial”.

Ante la misma consulta, Aguirre afirmó que “habría que ver en favor de quién, no es que esto no es un problema de que uno tenga que ceder y votar por alguien, porque sencillamente tenemos que, pues salir de la situación, yo sé que tenemos que salir y debemos hacerlo de la manera más responsable”.

El presidente de Sala II agregó que la prioridad es buscar a una persona que sea confiable y dé una buena imagen del Poder Judicial.

Al inicio de la sesión, la magistrada Julia Varela, de Sala II, propuso alterar el orden del día para que se votara su propuesta de que el voto fuera público. No obstante, por 15 votos contra siete, la Corte optó por mantener la sesión como estaba definida.

Tal y como lo anunció Varela, luego de acudir a la urna ella dijo públicamente que su voto en las cinco rondas fue por su compañero Orlando Aguirre.

Posteriormente, la oficina de prensa del Poder Judicial explicó que los magistrados solo decidieron sobre el orden del día, “de tal manera, que la Corte en ningún momento se pronunció sobre la conveniencia o no del voto público”.