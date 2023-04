Se acerca sentencia del caso de María Luisa Cedeño: Estos son los últimos detalles

Tras siete meses de debate, la sentencia del juicio por el homicidio de la doctora María Luisa Cedeño Quesada se leerá este viernes 21 de abril a las 3 p. m., en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

“Quedan notificadas todas las partes, por si desean venir a esta parte final, igualmente con los imputados el Tribunal se encarga del traslado para que estén presentes”, señaló la jueza Sandra Arrieta el miércoles cuando finalizó la etapa de conclusiones sobre el caso.

El 13 de marzo, la Fiscalía solicitó un total de 255 años de cárcel contra Harry Bodaan, Teodoro Herrera y Luis Carlos Miranda, quienes son los acusados de asesinar de manera violenta a la médica anestesióloga, de 43 años, el 20 de julio, mientras se hospedaba en el hotel La Mansión Inn, en Quepos, Puntarenas.

Contra Herrera, quien era conocido como bailarín de clubes nocturnos, la Fiscalía pidió 35 años de prisión por homicidio, más 18 años como supuesto autor de tres delitos de violación calificada, para un total de 89 años.

Hay que tener en cuenta que la legislación costarricense dispone que ninguna persona podrá estar más de 50 años en prisión.

Mientras tanto, para Bodaan, quien era el dueño del hotel, y Miranda, un administrador de empresas que hacía trabajos de mercadeo para el hotel, la solicitud fue de 35 años por homicidio calificado, más 16 años por cada una de las tres supuestas violaciones. Dos años menos que a Herrera porque a ellos los señalaron como cómplices en lugar de autores, lo que da un total de 83 años para cada uno.

La anestesióloga María Luisa Cedeño, murió asesinada la noche del 20 de julio del 2020, mientras estaba de vacaciones en Manuel Antonio, Quepos. Foto: Tomada de Facebook.

LEA MÁS: María Luisa Cedeño intentó huir por puertas traseras de habitación del hotel

Esto le habrían hecho a María Luisa Cedeño Copiado!

La médica fue asesinada el 20 de julio del 2020 en una habitación del hotel de playa. Cedeño sufrió una brutal tortura antes de morir, según la declaración que dio la patóloga Silvia Fernández Mora, el miércoles 21 de setiembre.

El empresario Harry Bodaan, de 72 años y de origen holandes, y Miranda Izquierdo, son sospechosos de sujetar de los brazos para que, en apariencia, el bailarín Herrera Martínez la violara. Así se desprende de la acusación del Ministerio Público.

María Luisa Cedeño fue asesinada mientras se hospedaba en el hotel La Mansión Inn. (facebook La Mansion Inn). (facebook La Mansion Inn)

Los delitos contra los imputados Copiado!

María Luisa Cedeño Quesada y Mafalda su fiel compañera que también la acompañó en el fatal viaje. Foto: Archivo

El fiscal Édgar Ramírez argumentó que hubo ensañamiento y alevosía en el asesinato de Cedeño, quien laboraba en el hospital CIMA y ese fin de semana se fue de descanso junto su mascota, una pequeña perrita de nombre Mafalda.

Ramírez explicó este lunes que hubo un alto grado de agresión física y sexual en las violaciones que sufrió, las cuales fueron realizadas con superioridad numérica por parte de los acusados.

La Fiscalía determinó que fueron tres delitos de violación diferentes, al indicar el informe forense que la doctora fue violada de forma vaginal, anal y oral.

LEA MÁS: Caso de María Luisa Cedeño: Fiscala desacredita peritajes presentados por defensa de imputado Miranda

Dentaduras sí coinciden Copiado!

En el caso de los imputados Harry Bodaan y Luis Carlos Miranda la principal prueba presentada por la Fiscalía son tres marcas de mordiscos en el cuerpo de la doctora. Según el análisis forense, la dentadura de Bodaan coincide con las marcas halladas en la mejilla derecha y el brazo derecho de Cedeño, mientras que Miranda la habría mordido en el seno izquierdo.

Los defensores de Miranda y Bodaan, Erick Gatgens y Hugo Navas, desacreditaron el dictamen del odontólogo forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por su parte, la defensora de Herrera, Margot Arguedas, dijo ante el Tribunal que los rastros de ADN que vinculan a su representado por el crimen fueron manipulados para inculparlo, y que, a diferencia de lo que sostuvo la Fiscalía, el hecho en realidad ocurrió en el apartamento de Bodaan, ubicado a un lado del hotel.

‘Cabra’: así llamaba Miranda a Cedeño Copiado!

El imputado Luis Carlos Miranda se refirió a ella de forma despectiva con otra persona por medio de mensajes de WhatsApp, apenas días después del crimen.

Este detalle del expediente lo mencionó la fiscala Rosales durante las conclusiones del juicio.

Según Rosales, esa conversación demuestra “la forma despectiva a la que se refiere Miranda Izquierdo a una mujer, a una persona que se ubicó fallecida en el hotel donde él estaba. La señaló como ‘cabra’, como que una mujer de la edad de la doctora (43 años) o de cualquier edad, es raro que esté sola en un lugar”.

La fiscala expuso que dos días después del homicidio, Miranda tuvo una conversación con un hombre, a quien le dijo “‘mae, sí, ¿les dijiste al equipo que tuve que atender un tema personal?’, y luego le dijo ‘¿No dijiste nada de una muerta, ni que estoy en forense con pruebas de homicidio?’, el sujeto le contesta que no”, detalló Rosales.

Se escucha por primera vez la voz de María Luisa Cedeño Copiado!

'Me tratan demasiado bien' en este hotel dijo María Luisa Cedeño

El jueves 24 de noviembre, por primera vez durante todo el proceso judicial, la voz de Cedeño se escuchó en el Tribunal Penal. Se trató de un audio que la doctora envió a una de sus amigas, Esme Vargas, antes de ser asesinada.

“Me tratan demasiado bien (...). Me traen agüita, me traen trago, me traen todo, le traen agüita a Mafalda (su perrita), me traen fresas, me traen piñita, o sea, no tenés una idea de lo chiva que está la chineazón aquí”, se escucha decir a Cedeño.

En ese mismo mensaje de voz, la médica comentó que esa noche eran pocas las personas hospedadas en el hotel y que solo trabajaba la mitad de los empleados, por la situación de la covid-19.

“Me ha encantado, estoy superchineada, estuve hablando con el bartender y con el asistente del dueño”, dijo Cedeño. También mencionó a su amiga que aunque el hotel se veía un poco descuidado, estaba feliz. “Este lugar es como el que ocupaba, está muy chiva”, manifestó.

En su declaración, Vargas comentó que la anestesióloga le envió el audio en la noche; le dijo que estaba en su cuarto descansando, que no tenía ganas de tomar y que se iba a dormir pronto para ir con su mascota a la playa temprano a la mañana del día siguiente; sin embargo, nada de eso sucedió.