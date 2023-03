Caso de María Luisa Cedeño: Fiscala desacredita peritajes presentados por defensa de imputado Miranda

Los peritajes presentados por la defensa de Luis Carlos Miranda, uno de los tres imputados por el crimen de María Luisa Cedeño, fueron desacreditados este jueves por la fiscala Grettel Rosales, en las conclusiones del juicio realizado en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

Rosales cuestionó que la doctora española María Aurora Valenzuela, quien declaró el 31 de enero, no ejercía como forense en su país de origen. Valenzuela había declarado que la mordedura en la aureola del seno izquierdo encontrada en el cuerpo de la víctima, no coincide con un patrón dental humano.

Según el análisis del único odontólogo forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), José Manuel Fernández, esa marca de mordisco coincide con la forma de la dentadura de Miranda. De igual forma, otros dos mordiscos hallados en el rostro y en el codo derecho, vinculan con el crimen a Harry Bodaan, exdueño del hotel donde ocurrió el crimen, La Mansion Inn de Quepos.

El tercer sospechoso es Teodoro Herrera, exempleado del hotel a quien la Fiscalía le atribuye haber violado a Cedeño.

La defensa de los imputados se ha enfocado en argumentar que el peritaje odontológico no permite comprobar con total certeza que una marca de mordedura pertenece a una persona específica, razón por la cual brindaron como testigo a Valenzuela y al perito colombiano Alfonso Casas.

Rosales inició las conclusiones el pasado lunes. Foto: Yeryis Salas.

No obstante, Rosales manifestó a los jueces que los análisis de estos peritos no cumplen con los estándares requeridos. Valenzuela, incluso, cuenta con un expediente abierto por ejercicio ilegal de la profesión, al no estar colegiada en Costa Rica. Por esta razón, el defensor de Miranda, Erick Gatgens, indicó que desistiría de presentar otros peritos como testigos.

“(Valenzuela) estudia Odontología, y además ella reconoce que nunca ha ejercido, es más, ni siquiera está colegiada como odontóloga en España, ella está colegiada como médica, y está colegiada dentro de la especialidad en Medicina Legal”, indicó la representante del Ministerio Público.

“Dentro de esta formación académica que se aporta por ella y que pareciera que tiene que ver con el tema de la universidad, en ninguna parte de esa información que ella remite se establece que ella sea Odontóloga Forense”, agregó Rosales.

El perito colombiano no declaró en el juicio, sin embargo, la defensa sí presentó su informe como parte de la prueba. Al respecto, la fiscala afirmó que existían falencias en su estudio, como que las fotos que usó el odontólogo no usaron testigo métrico, es decir, una escala de referencia usada en las fotos de primer plano.

Otras observaciones

Rosales también cuestionó que la defensa presentara como parte de la prueba declaraciones de José Manuel Fernández, el odontólogo forense que le realizó las pruebas dentales a los tres imputados: Teodoro Herrera, Harry Bodaan y Luis Carlos Miranda; las cuales vinculan a los últimos dos con la violación y el homicidio de la doctora.

Estas declaraciones, cuyo contenido no fue detallado, no podían ser incluidas como prueba porque no se realizaron en el marco del proceso penal, argumentó Rosales.

Luego, la fiscala criticó la incorporación de un informe de análisis criminal del consultor técnico de la defensa de Miranda, Oscar Vargas Quesada, quien emitió el documento el 27 de agosto del 2020.

Según el Código Procesal Penal, las partes pueden acudir a un consultor técnico si lo consideraran necesario. El artículo 126 indica que “el consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales, acotar observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen, y se dejará constancia de sus observaciones”.

De esta forma, Rosales afirmó que ese oficio no es ningún tipo de documento que pueda ser incorporado al juicio.