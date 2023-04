Caso de María Luisa Cedeño: Abogado de imputado defiende trabajo de perita procesada por la Fiscalía

El abogado de uno de los tres imputados por el crimen de Maria Luisa Cedeño, Erick Gatgens, defendió este viernes la labor hecha por la perita española María Aurora Valenzuela, quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión, luego de declarar en el juicio en enero sin estar colegiada en Costa Rica.

Gatgens, quien representa al administrador de empresas Luis Carlos Miranda, expuso esos argumentos durante sus conclusiones del juicio, realizado en los Tribunales de Goicoechea, donde también se procesa a Harry Bodaan, exdueño del Hotel La Mansion Inn y donde ocurrió el crimen el 20 de julio del 2020, y Teodoro Herrera, exempleado del mismo.

Valenzuela había cuestionado ante los jueces el dictamen del odontólogo forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), José Manuel Fernández, el cual se basa en marcas de mordiscos en el cuerpo de Cedeño, para señalar que Miranda podría haber mordido a la víctima en su seno izquierdo. Ese análisis también vincula a Bodaan con mordiscos en la mejilla derecha y el brazo derecho.

El 31 de enero, la doctora española afirmó que la mordedura en la aureola del seno izquierdo no coincide con un patrón dental humano. Aseguró que la lesión era muy irregular, angosta y en forma de una aleta de tiburón, por lo que no está definida y no tiene un patrón dental que permita relacionarla con una dentadura humana.

El juicio, iniciado en setiembre, podría terminar en las próximas semanas. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Uno de los cuestionamientos realizados por el Ministerio Público a la perita, es que ella no tuvo acceso al cuerpo de Cedeño para analizar las mordidas, como sí lo tuvo el odontólogo Fernández.

“Lo que la doctora Valenzuela vino a señalar es que esa omisión, de no haber visto el cadáver de la víctima, no le limitó haber realizado la pericia, ¿por qué razón? Porque precisamente tanto las fotografías como los moldes que recibió se encontraban perfectamente bien hechos”, dijo Gatgens.

“Vean qué interesante, porque aquí el Ministerio Público pretende deducir que entonces, si eso que hizo el doctor Fernández estaba bien (fotos y moldes), ¿cómo no iba a estar bien el proceso de la pericia?”, indicó el abogado.

Gatgens añadió, en declaraciones a la prensa, que los fiscales Edgar Ramírez y Grettel Rosales no evacuaron sus dudas con Valenzuela cuando tuvieron la oportunidad durante el interrogatorio, lo que llevó a unas conclusiones erradas.

Añadió que, a diferencia de lo afirmado por el Ministerio Público, la doctora española sí posee los títulos que la habilitan a ejercer como perita de odontología forense. De igual forma, cuestionó la decisión de la Fiscalía de procesarla por supuesto ejercicio ilegal de la profesión.

“En la práctica judicial costarricense han venido expertos extranjeros y no ha habido ningún problema, el mismo Ministerio Público ha traído expertos, aquí el tema es que la representación fiscal que ha participado en este caso, en otro procedimiento judicial amenazó con hacer la misma diligencia y nunca paró en nada”, declaró.

Gatgens señaló que su intervención podría terminar entre el martes y el miércoles. Una vez finalizadas estas conclusiones, corresponderá a los jueces definir la fecha de la lectura del por tanto.