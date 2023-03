Caso de María Luisa Cedeño: Abogado defiende que no se encontró ADN de Bodaan en escena del crimen

El abogado de Harry Bodaan, Hugo Navas, afirmó que ningún rastro del ADN del exdueño del Hotel La Mansion Inn fue encontrado en la habitación donde fue asesinada la doctora María Luisa Cedeño, el 20 de julio del 2020.

Navas afirmó esto al empezar sus conclusiones del juicio, la mañana del martes en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

Bodaan es uno de los tres imputados por este caso, junto al exempleado del hotel, Teodoro Herrera, y el administrador de empresas Luis Carlos Miranda, quien estaba hospedado en el sitio mientras realizaba un trabajo de marketing junto a Bodaan.

La Fiscalía les atribuye un delito de homicidio calificado y tres de violación calificada a cada uno. A Herrera lo señalaron como autor de la violación, mientras que a Bodaan y Miranda como cómplices.

El juicio se encuentra en su etapa final y este martes concluye Hugo Navas, abogado de Harry Bodaan. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“Los indicios líquidos de ADN que se encontraron en el lugar no correspondían a mi representado, no hubo sangre de mi representado, no hubo ADN, no hubo pelos, no hubo semen, no hubo huellas, y mi representado no estuvo ahí, aunque les duela a todos aquí”, dijo Navas al Tribunal.

“No podemos crear un crimen sobre otro crimen, ¿cuál seria el crimen que estaríamos creando? Despedazarle la vida a este señor, que todos sabemos que por su edad y por sus enfermedades crónicas que si no me muero yo primero, al que le toca morirse es a él, pero le han adelantado esa muerte”, añadió el abogado defensor.

Navas reiteró que la prueba odontológica, la cual vincula a Bodaan con el asesinato, no es suficiente para inculpar al empresario estadounidense. De igual forma, afirmó que el doctor guatemalteco Guillermo Rosales Escribá, perito brindado por la defensa, descartó que Bodaan tuviera vínculo con los mordiscos encontrados en el cuerpo de la doctora.

Según José Manuel Fernández, odontólogo forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las marcas de mordidas encontradas en la mejilla derecha y el brazo derecho de Cedeño coinciden con la forma de la dentadura de Bodaan. De igual forma, una marca encontrada en el pezón izquierdo, asocia a Miranda con el delito.

Navas añadió que Bodaan no tenía marcas de rasguños en su cuerpo, las cuales sí tenía el imputado Herrera, lo que indicaría que él no pudo haber participado de la violación ni el homicidio.

“¿Cómo arañó a Teodoro en la espalda y la cara? ¿Por qué no arañó a Harry Bodaan? era más fácil arañarlo a él”, dijo Navas.

“Hoy la Fiscalía quiere tenerlo aquí, ¿qué será? ¿Que lo quiere tener como invitado especial, para que suba el rating de este juicio? ¿Qué pasaría si en este juicio no estuviera Harry Bodaan? A veces pareciera que no fuera el juicio de la doctora, parece el juicio de Harry Bodaan”, aseveró Navas, cuyas conclusiones se extendieron a lo largo de la tarde, cuando pidió la absolutoria por certeza para su defendido.