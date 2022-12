Estudiante denuncia a conductor de Uber que se masturbó frente a ella

Nicole Arroyo, una joven de 20 años, denunció que fue víctima de acoso la noche del pasado domingo cuando tomó un servicio de Uber pasadas las 8:30 p. m y, el conductor del vehículo le dijo que necesitaba detenerse para orinar, pero en su lugar se masturbó frente a ella.

La estudiante contó en uno de sus perfiles de redes sociales que pidió un Uber en San Pablo de Barva, Heredia, camino a su casa en San José de la Montaña. El trayecto dura alrededor de 12 minutos pero se extendió porque luego de que abordó el carro, el chofer le dijo que el clima estaba muy frío y le daban ganas de orinar, a lo que ella no le prestó atención; sin embargo, el hombre insistió y le consultó si podía detenerse para orinar.

En ese momento, la afectada le dijo que no había problema, pero la situación se complicó cuando el conductor le dijo que ‘iba a buscar un callejón porque en media calle jamás’, comentario que encendió las alarmas de la joven pues le pareció anormal que no orinara en cualquier parte, como podría hacerlo algún otro hombre.

El conductor le insistió a la estudiante que necesitaba detenerse para orinar pero cuando lo hizo comenzó a tocarse al lado de ella. Foto con fines ilustrativos.

“Cuando yo siento que las cosas no van bien le pido a mi prima que por favor me cuide y le comparto el viaje, porque entre más subía más solo era. En eso yo vi una entrada que tiene casas a ambos lados y le dije que si podía parar ahí por favor, así yo no estaba en un lugar tan solo”, explicó la muchacha.

“Después de que se detuvo se bajó la pantaloneta y se empezó a tocar al lado mío, en ese momento se fue a la parte trasera del carro y siguió tocándose. Yo sentía mucha impotencia y a como pude quité el seguro del lado del conductor y salí corriendo, él me decía ¿Para dónde va? ¿Qué le pasa? Pero solo recuerdo que llegué a una soda y me ayudaron a llamar a mi mamá y a la Policía”, añadió.

El conductor de la plataforma tiene 3 años y medio de laborar para la compañía y posee una calificación de 4,93, se describe como ‘emprendedor, responsable y servicial’, de acuerdo con las fotografías que publicó la joven y que compartió a La Nación.

Afirmó que luego de encontrarse con su familia, interpuso la denuncia en la delegación de Heredia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y quedaron de llamarla ayer en la tarde (lunes) o hoy (martes) para darle más información. El delito que se investiga es exhibicionismo. Luego de su denuncia, relató que otras jóvenes le manifestaron que también habían tenido experiencias similares con el mismo conductor pero en otras aplicaciones de servicios de movilidad.

‘Preferí tirarme del carro’: Uber suspende a chofer que acosó a clienta en viaje

Ante consultas de La Nación, Uber afirmó que inhabilitaron de manera permanente la cuenta del ‘socio colaborador’ debido al incumplimiento de las condiciones de uso de la plataforma y, que están dispuestos a colaborar con las autoridades en el desarrollo de sus investigaciones penales en caso de ser requerido.

“En Uber somos absolutamente respetuosos del testimonio y valentía de la usuaria al hacer pública su experiencia. Nadie debería pasar por una situación como la descrita”, indicaron.

La ley contra el acoso sexual callejero establece una pena de prisión de seis meses a un año o de treinta a cuarenta y cinco días multa a quien en un espacio público o en un medio de transporte remunerado de personas, se masturbe a sí mismo, exhiba o muestre sus genitales con connotación sexual a otra persona, sin su consentimiento.

En marzo, Marypaz Mora, de 19 años, fue acosada en circunstancias similares cuando tomó un Uber para ir a clases de esgrima, en el Gimnasio Nacional, San José, sin embargo, desde que se montó en el carro, el conductor la hostigó y le hizo preguntas incómodas y personales que la asustaron, pero no fue hasta cuando estaba cerca de llegar a su destino que el hombre cambió la ruta y ella se sintió en peligro, por lo que optó por lanzarse del auto en movimiento.