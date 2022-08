Doctora que operó a Maricruz Leiva es acusada por la Fiscalía por presunta mala praxis

La doctora de apellidos Fallas Guevara que operó a la periodista Maricruz Leiva fue acusada por la Fiscalía por una presunta mala praxis, confirmaron Leiva y el Ministerio Público, este lunes.

Fallas había realizado a Leiva una lipoplastía por aspiración de espalda, brazos y abdomen asistida por láser, el 27 de agosto del 2018, en una clínica en San José.

“La acusada Fallas Guevara, faltó al deber objetivo de cuidado en el ejercicio de las artes médicas, al utilizar de manera negligente el láser, lo que causó elevadas temperaturas en las áreas afectadas”, indica la acusación de la Fiscalía, en la cual solicita que el caso se eleve a juicio.

La acusación señala que en los días siguientes a la operación, Leiva tuvo signos de quemaduras de tercer grado. En medios trascendió que la periodista había estado al borde de la muerte e incapacitada durante meses, con graves daños en su abdomen y espalda.

La periodista Maricruz Leiva estuvo hospitalizada de gravedad, en el 2018, debido a las lesiones sufridas en una operación de nominada lipoplastía. Foto: Archivo. (Gesline Anrango)

La Fiscalía aseveró que Fallas “faltó nuevamente al deber objetivo de cuidado, al realizar un manejo: negligente, inadecuado, incorrecto e inusual, para una complicación tan grave como una necrosis cutánea de tal magnitud”.

Según la acusación, la doctora falló al no remitir a Leiva a una unidad de quemados hospitalaria desde el momento en que se empezaron a presentar los síntomas.

[ Doctora que operó a periodista Maricruz Leiva se expone a multas o suspensión del ejercicio profesional ]

Debido a esto, la Fiscalía detalló que Leiva sufrió una necrosis del 75% de la pared toracolumbar y 90% de la pared abdominal, que la incapacitaron por un plazo de cinco meses para la realización de las actividades habituales y tuvo una pérdida de 35% de la capacidad general orgánica.

La tarde de este lunes, Leiva celebró la acusación formal y afirmó, en su perfil de Facebook, que Fallas ha estado involucrada en otro caso similar.

“Confío en los Tribunales de este país. Esta señora ha seguido haciendo mucho mal a mucha gente. Le ha mentido a la gente diciendo que ya está absuelta, le ha dicho a la gente que todo es culpa mía, y lo peor, nos enteramos que al parecer hace tres meses en una supuesta lipo al parecer le perforó el intestino y el pulmón a otra paciente, quien pasó tres meses entre la vida y la muerte en un hospital”, aseguró Leiva.

[ Maricruz Leiva en el hospital: “Estoy viviendo una situación difícil” ]

“No puede ser que médicos sin los estudios y que no tienen los títulos acreditados por el Colegio de Médicos hagan lo que quieran en el ejercicio profesional. Ya no se ve a las personas como pacientes, solo se ven con signo de $$$. Lo peor es que las afectadas sufren en silencio, un doble castigo porque por vergüenza o no verse en un escándalo no denuncian o se quedan calladas”, agregó.

Una mala praxis médica está tipificada como delito de lesiones culposas en el artículo 128 del Código Penal, que impone pena de prisión de hasta un año, o hasta 100 días multa.

“En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá inhabilitación de seis meses a dos años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho”, indica el Código Penal.