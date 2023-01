Chofer alcoholizado entregó 5 botellas de licor y ¢70.000 a Policías de Tránsito para evitar multa

Dos oficiales de Tránsito de Parrita, Puntarenas, fueron detenidos por ser sospechosos del delito de concusión, luego de que aparentemente aceptaran cinco botellas de licor y ¢70.000 de un chofer a quien le realizaron una multa por conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho con que se relaciona al hombre de apellido Vega, de 43 años, y a la mujer apellidada Chaves, de 35, ocurrió el 23 de diciembre anterior en Garabito, Jacó.

Ese día, después de que se le aplicó la multa al conductor, los policías le habrían indicado al ofendido que si les daba ¢100.000 le eliminaban la boleta, por lo que él les explicó que no tenía dinero pero podría entregarles botellas de licor que tenía en su casa.

“Presuntamente, para el 24 de diciembre pactaron la entrega de las botellas de licor, siendo que en apariencia a la sospechosa le entregó cuatro botellas de whisky y una de tequila. Además, aparentemente quedaron en que les iba a entregar ¢50.000 al masculino y ¢20.000 a la femenina para eliminar la boleta”, dijo la Policía Judicial.

A los uniformados se les detuvo en vía pública la noche del miércoles en Parrita, cuando al parecer recibieron el dinero de parte del afectado. Los oficiales quedaron a las órdenes del Ministerio Público para definir su situación jurídica y se les decomisó el dinero.

El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a darle un bien.

Los Policías de Tránsito, una mujer de apellido Chaves de 35 años y un hombre de apellido Vega de 43, aparentemente recibieron licor y dinero de un conductor a quien le aplicaron una multa. Foto: OIJ

OIJ detiene a tres oficiales de tránsito por pedir presunta dádiva a conductores

Caso Similar Copiado!

En junio de 2022, tres oficiales de tránsito quedaron detenidos por ser sospechosos de pedir una dádiva a dos conductores. A los uniformados se les investigaba por los delitos de incumplimiento de deberes y concusión.

Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2022 en avenida 3, San José, cuando una conductora alertó mediante la línea confidencial del OIJ que uno de los oficiales presuntamente le habría solicitado dinero para no realizarle una boleta de infracción y no quitarle el vehículo en el que se transportaba, ya que la ofendida no portaba licencia.

Además, de acuerdo con la oficina de prensa del OIJ, el mismo día se recibió una segunda denuncia de otro chofer, que indicaba que uno de los policías también le habría solicitado dinero a cambio de no aplicarle una multa de tránsito.