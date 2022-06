OIJ detiene a tres oficiales de tránsito por presunto soborno a conductores

Detención ocurrió este lunes en Barrio México, San José, mientras los oficiales estaban trabajando. (Cortesía OIJ)

Tres oficiales de tránsito fueron detenidos la mañana de este lunes por ser sospechosos de sobornar a dos conductores. A los uniformados se les investiga por los delitos incumplimiento de deberes y concusión (cuando un funcionario público abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a darle un bien).

En apariencia, los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2022 en Avenida 3, San José, cuando una conductora alertó mediante la línea confidencial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que uno de los oficiales presuntamente le habría solicitado dinero para no realizarle una boleta de infracción y no quitarle el vehículo en el que se transportaba, ya que la ofendida no portaba licencia.

Además, de acuerdo con la oficina de prensa del OIJ, el mismo día se recibió una segunda denuncia de otro chofer, que indicaba que uno de los uniformados también le habría solicitado dinero a cambio de no aplicarle una multa de tránsito.

La detención la realizaron esta mañana, en Barrio México, San José, agentes de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y de Tránsito del OIJ, en ese momento los policías de 36,43 y 27 años, estaban trabajando, sus identidades no trascendieron.

Por su parte, la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) precisó que por ser un tema en investigación, las autoridades de tránsito no se pueden referir al respecto.

Los detenidos tienen 36, 43 y 27 años, sus identidades no trascendieron pero todos se desempeñan como policías de tránsito.

En 2018, el jefe regional de la Policía de Tránsito de Santa Cruz, de apellidos Gutiérrez Oviedo, así como un oficial apellidado Contreras Calvo, fueron aprehendidos por la Fiscalía, como sospechosos de intentar cobrar dinero a una extranjera, a cambio de no detenerla por conducir ebria.

Al parecer, cuando la foránea viajaba por la comunidad de Portegolpe en Santa Cruz, los uniformados le practicaron la alcoholemia, que dio como resultado 0,8 de alcohol, cuando el máximo permitido por la ley es de 0,38 miligramos de alcohol por litro de sangre.

En apariencia le dijeron que a cambio de $700 (¢398.000, al tipo de cambio de ese momento) no la trasladarían a la Fiscalía. Luego, supuestamente, redujeron el monto a $300, por lo que la mujer se negó.

