Irrespeto a señal de tránsito sería la causa de mortal choque de bus y camión en Cartago

La mortal colisión entre un autobús de transporte público y un camión pequeño en El Molino de Cartago pudo ser provocada por el irrespeto a una señal de tránsito. El choque, ocurrido este lunes a las 3: 40 p. m., causó la muerte de José Alexis Sandoval Alemán, de 48 años, quien conducía el vehículo de carga liviana.

Según se aprecia en el video de una cámara de vigilancia de un local comercial, el bus de la ruta Tobosi - Quebradilla - Tablón viajaba de norte a sur, de Cartago hacia El Guarco en una ruta principal; mientras que el camión liviano circulaba de este a oeste, en una vía secundaria. En la esquina de pollos El Buenazo, al parecer ninguno de los vehículos frena y se da el violento choque.

El autobús, que llevaba pasajeros, arrastra el camión unos 15 metros hasta estrellarse contra un poste del tendido eléctrico frente al supermercado Nuevo 98. En el sitio había una motocicleta estacionada y varios cilindros de gas de cocina. Se desconoce si el combustible de los vehículos o el gas provocaron el incendio posterior que destruyó los dos vehículos y el local comercial. Sandoval falleció en el sitio.

En el cruce de vías se puede observar una señal de alto muy borrosa, pintada en la calle, en el sentido este - oeste y no hay señales verticales, pues según los lugareños, se las roban constantemente.

Gerald Aguilar, jefe de Tránsito de Cartago, indicó poco después del accidente, que la primera hipótesis es que el conductor de carga liviana irrespeta el alto y choca contra el bus que lleva la via. Ahora le corresponderá a la Policía de Tránsito determinar si hubo otras condiciones que influyeron, como falta de visibilidad o impericia.

En los videos de los curiosos se aprecia como varias personas se acercan a tratar de socorrer a Sandoval, incluso se escucha a un hombre desesperado porque no tiene un extintor para intentar aplacar las llamas. El conductor era casado, vecino de San Juan de Dios de Desamparados y papá de una joven de 24 años. Su esposa, Martha Oporta, declaró a La Teja que su pareja trabajaba en una empresa de construcción en Desamparados e iba a brindar un servicio en Cartago.

Varios testigos en el sitio coinciden en que el fuego apareció muy rápido. Un hombre que estaba a dos locales del supermercado, quien prefirió no revelar su identidad, dijo que vieron la dinámica del accidente y corrieron a intentar ayudar al conductor del camioncito; sin embargo, en eso escucharon la explosión y los cables del tendido eléctrico empezaron a caer y no pudieron hacer nada.

“Nosotros corrimos, 25 metros, a sacarlo al muchacho y no se pudo porque explotó la moto y agarró el carro. (...) Todo el mundo ayudamos con mangueras, que fue una tontera nos dijeron, porque los cables estaban en el suelo y luego cayó el poste y el chispero. (...) Aquí la gente está muy dolida por no poder salvar al muchacho, algo terrible”, declaró.

Recordó que el supermercado tiene más de una década de operar en ese local y todo se quemó. Su propietario, don Henry NG, no quiso brindar declaraciones.

De esta calle secundaria salía el camión de carga liviana que chocó contra un bus. Solo hay una señal pintada en la calle, la señal vertical se la robaron, aseguran los vecinos. (Foto: Keyna Calderón)

Cuadrillas del ICE trabajaban en el tendido eléctrico afectado por las llamas. (Foto: Keyna Calderón)

Vecinos urgen un semáforo Copiado!

El testigo sostuvo que en esa esquina, 700 metros al sur del colegio Sagrado Corazón de Jesús, ocurren accidentes con frecuencia y que cada semana hay hasta tres choques. El problema fundamental es para los conductores de vías marginales que intentan cruzar de un extremo a otro una vía principal de cuatro carriles, a doble sentido.

El mismo criterio tiene Lizbeth Beita Quiel, empleada del Nuevo 98, quien dice que han reclamado un semáforo desde hace años y que le entristece pensar que será hasta ahora, cuando se perdió una vida humana, que quizá las autoridades analicen el sitio y busquen una alternativa más segura para ese cruce.

Beita tiene 10 años de trabajar en el local y ahora también lamenta que se quedó sin trabajo, pues todo se quemó y el local quedó con severos daños. Al momento del accidente solo estaba ella acomodando mercadería, la cajera, un muchacho que llevaba producto y viajaba en la moto que se quemó; así como la codueña del supermercado, quien descansaba en la parte de atrás, donde esta su casa.

La trabajadora sostiene que producto del accidente la puerta de salida del local quedó completamente bloqueada, por lo que tuvieron que abrir un portón lateral, que conduce a una cochera, para poder escapar. “Sino hubiéramos muerto por asfixia”. Adentro, todo se quemó.

Lizbeth Beita trabajaba en el local comercial Nuevo 98, el incendio la dejó sin trabajo. (Foto: Keyna Calderón)

“Tengo tres hijos, soy madre soltera, pago alquiler y ahora no sé qué voy a hacer, sé que Dios no le falta a nadie, él no me va a desamparar”, relató la mujer, quien espera que el comerciante pueda recuperar el negocio y recontrarla.

Este martes, cuadrillas del Instituto Costarricense de Electricidad trabajaban en el restablecimiento del tendido eléctrico; mientras que los dueños del comercio afectado limpiaban el edificio de escombros.

