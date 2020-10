“El martes nos llama trabajo social y nos informa que ella está delicada. En pocas palabras que vayamos buscando funeraria. Uno se pone peor. Uno no tiene noticias de ella. Pasó esa semana. Nosotros llamamos todos los días. Solo contestaba trabajo social. Se vive la zozobra de que no se sabe nada. Jueves o viernes indican que tuvo una leve mejoría, uno tenía luz de esperanza, aunque sea poca uno empieza a tener más fe. La semana siguiente la misma situación. Nadie informaba nada. Eso es lo más duro de todo. Usted no sabe qué hacer. La segunda semana nos llaman domingo a las 9 a. m. Hablamos con una doctora y dice que los glóbulos blancos no funcionaban, no estaban atacando la enfermedad. Las células buenas se convertían en malas y que de ese día no iba a pasar. Es durísimo. No terminamos de tragar la noticia y a las 10:30 a. m. nos dicen que ya había fallecido”, relata Rodrigo.