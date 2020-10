A nuestros papás, Víctor y Aura, la sociedad trató de frenarles las aspiraciones con Raúl. Quien les dijo que mi hermano no iba a pasar de kínder subestimó al niño y a sus padres, como bien demuestran sus dos carreras universitarias, en publicidad y relaciones públicas. Quien demeritó sus habilidades físicas infantiles erró al no prever que Raúl moldearía su cuerpo en los gimnasios y devoraría miles de kilómetros de asfalto en sus eternas rutinas de atletismo. Quien lo vio por encima del hombro porque escribía “mal” con lápiz y papel no lo creería a escucharlo con su perfecto dominio del inglés, mismo que le ayudó a ganarse la vida en distintos call centers.