“Era una gran persona, su único defecto es que le gustaba tomar. Dejó de trabajar por su problema en las articulaciones. Yo lo quería mucho. Era un tío bueno que lo llevaba a uno a pasear donde los papás no podían, me llevaba al Parque Diversiones, me daba plata los días de mi cumpleaños, me llevaba comida. Conmigo y mi hermano Marco Vinicio tenía un cariño especial”, dice Haybi, quien recuerda a su tío como un hombre dicharachero y que reía con frecuencia.