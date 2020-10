Sin embargo, pronto dirige sus palabras a quién fue Roberto: “Vea yo sé que no hay matrimonio perfecto pero es que viera cómo nos chinéabamos, él era tan protector, siempre estaba pensando cómo hacer que me sintiera bien, me hacía masajes en los pies, no había día que no me mandara mensajes diciéndome que me amaba, o fotos de él, mientras yo estaba en el trabajo... yo también lo consentía, le fascinaba el pollo en salsa y yo cada vez que podía se lo preparaba... dentro de todo algo que me deja pues una satisfacción es que antes de enfermarse, en esos días, se antojó de arroz con camarones ¡y se lo hice y se pegó una comida! (risas)”.