“Ella empezó a tener calentura y falta de aire. Yo la llevaba (a la clínica) y decían que tenía ansiedad. La llevé como cinco días y a lo último la internaron, le hicieron la prueba de nuevo porque no salía el resultado. Estuvo internada unas dos semanas. Ella estaba ahí y le faltaba mucho el aire, estaba muy cansada. Después, el 24 que nació la bebé le hicieron cesárea para después intubarla. Ella sabía que la iban a intubar. Ese día me dijo que nos amaba a todos. Nada más eso. Sabía que iba a morir pero no le di pelota, busqué tranquilizarla. Lo más duro de este proceso fue no poder estar con ella porque siempre la acompañé cuando se enfermaba”.