“Yo sé que todo el mundo dice que no hay muerto malo ni niño feo pero es que quienes no lo conocieron no tienen idea la clase de persona que fue él, tan entregado a los suyos, tan servicial”. Quien así lo describe es su esposa, Elvira Avendaño. La pareja vivía desde hace 45 años en Jardines, donde crió a sus dos hijos, Alejandro José y Sylvia Elena, y consintió a sus tres nietos: Sabrina, Santiago y Ariel. En esa comunidad tibaseña, don Dany era el típico vecino que conoce a todo el mundo, al que siempre se podía acudir en caso de requerir una herramienta, una mano amiga o una conversación amena.