Niko Valverde, el tico que le ayuda a abrirse camino a las celebridades en México

A los 14 años, Niko Valverde ya lo sabía. Su futuro estaba en México y nada ni nadie iba a impedir que ese sueño de adolescente se cumpliera en algún momento de su vida.

Él no sabía por qué, pero ese país siempre tuvo algo que le llamó la atención; incluso, se podía ver recorriendo sus calles y paisajes, quizá porque en su interior tenía el deseo de desarrollar las habilidades artísticas que sabía que tenía.

Pero, ¿por qué México? “Crecí viendo Televisa y las telenovelas y las series de esa televisora. Tenía ese sueño de por lo menos tomar un curso de actuación de uno o dos años y regresar a Costa Rica. O sea, yo lo que quería era vivir la experiencia”, detalla.

Niko Valverde disfruta su vida en México. Aunque es caótica, le apasiona lo que hace y desea seguir creciendo como profesional. (Cortesía Niko Valverde)

Han pasado dos décadas desde que aquel adolescente soñador tenía claro que un día haría maletas y dejaría a su familia en Escazú para buscar su futuro fuera del país. Hoy puede dar fe de que las metas hay que perseguirlas, cueste lo que cueste; ahora, él es un destacado relacionista público de celebridades y de conocidas marcas... Y sí, en México.

Niko sabía que lo suyo era el arte, el entretenimiento, los eventos sociales y la creatividad, pero aún así comenzó a estudiar Medicina en Costa Rica, una carrera en la que no le fue muy bien. Entonces, decidió cambiar y comenzar a estudiar Publicidad; sin embargo, tampoco le generó mayor gusto.

“No le agarraba sentido, yo quería estudiar actuación y pues no había un lugar como tal; entonces, un día le dije a mi papá que me quería venir a México a tomar un curso de actuación y el 23 de enero del 2011 me vine. Entré a la escuela de Patricia Reyes Espíndola, que es una escuela muy buena y estuve un año. Luego, me metí a Arte Estudio, que es una escuela de teatro musical; ahí estuve como un año y medio”, relata.

Para ese entonces tenía aproximadamente 20 años y no tenía intenciones de regresar a su país natal. Entonces, su familia le puso condiciones: “si quería quedarme tenía que meterme a la universidad y decidí empezar a estudiar Comunicación”.

Sin imaginarlo, el mundo de la comunicación lo envolvió y descubrió que era lo que realmente anhelaba hacer. Luego de cuatro años de universidad, Niko consiguió un espacio para hacer su práctica profesional en el área de producción del canal de televisión E! Entertainment, en el que se quedó trabajando por un año y medio. Sin embargo, Televisa le abrió las puertas para trabajar como asistente de producción en Televisa Networks (los canales de paga de la compañía) y decidió tomar la oportunidad.

Allí estuvo poco más de dos años, en los que laboró en programas como Netas divinas y Miembros al aire. Su trabajo consistía en monitorear que todo estuviera bien en los foros, que llegaran los invitados y revisar los planes de las producciones.

La actriz y conductora costarricense Karla Gómez, quien actualmente trabaja en la revista matutina 'Hoy', de Televisa, es una de las grandes amigas de Niko Valverde y quien lo llevó a un evento que le cambió la vida. (Cortesía Niko Valverde)

“Llegó el momento en el que se me hizo un trabajo como de mucha rutina, o sea, estar en una oficina, en los foros y renuncié”, recuerda.

Oportunidades inesperadas

En uno de esos días sin trabajo, Niko acompañó a su amiga Karla Gómez, la conocida presentadora costarricense que suma una larga trayectoria en México, a un evento al que también asistían otras personalidades del medio. Este tipo de actividades no eran nuevas para el tico, pues anteriormente había ido a otras con la conductora, quien trabaja en la revista matutina Hoy, de Televisa. Sin embargo, en aquella ocasión fue diferente.

“El dueño de la agencia que llevó a Karla me preguntó si tenía trabajo y le dije que no; entonces, me dijo: ‘Vi tu trato con Karla y ando buscando a alguien para la agencia’. Le mandé mi currículum, fui a entrevista, me llamaron y me dijeron que si podía empezar esa misma semana y yo dije que sí. Sin embargo, no tenía idea de qué se hacía en las relaciones públicas, pero igual fui y lo primero que me pusieron a hacer fue un evento para la revista Vogue”, comenta.

Comenzó a construir una carrera en un mundo desconocido, pero para el que tenía las habilidades necesarias y que realmente le apasionaba. Fue como descubrir su vocación.

Valverde ya tiene 15 años de estar en territorio mexicano y a sus 34 años agradece cada oportunidad que su trabajo como relacionista público le ha dado.

“Esta es una ciudad muy movida y muy caótica, pero se me hace fabulosa. Es una ciudad que nunca para, que nunca duerme. Mi trabajo consiste básicamente en convivir con la gente cuando estoy en un evento que organizamos, es como presentarle al talento a otras personas. Por ejemplo, a una actriz o un actor les presentó a los relacionistas públicos de Netflix o de alguna marca. Es socializar, estar con ellos a veces hasta las 2 a. m.”, explica.

La lista de figuras latinas con las que ha trabajado es extensa e incluye cantantes como Lola Indigo, Greeicy y Paty Cantú. También actores y actrices como Maggie Civantos, de Vis a vis y Las chicas del cable; Bernardo Flores, de Pasión de gavilanes, y Alejandro Nones, de ¿Quién mató a Sara?

Niko reconoce que el evento al que ha tenido que ir por trabajo y que más lo ha marcado hasta ahora es el estreno de Top Gun en México, en el que tenía que estar con el staff de la película, entre ellos Tom Cruise y Jennifer Connelly.

“Han sido experiencias increíbles. A veces estoy al lado de estrellas de Hollywood”, dice.

El costarricense ha sabido moverse dentro del medio. Hace unos días comenzó un nuevo trabajo en Punto Entertainment, agencia que da exposición a artistas como Brandon Peniche y Gaby Espino. Su cargo es como relacionista público de celebridades.

Antes, trabajó tres años como director de relaciones públicas en la agencia Pure & B, en que monitoreaba estrategias de los ejecutivos para los artistas, la exposición pública de ellos. Además, marcas conocidas de diferente tipos lo contrataban para que llevara a artistas a sus eventos.

Niko Valverde evita tomarse fotografías con las personalidades que trabaja, pues no lo considera ético. (Cortesía Niko Valverde)

“Por ejemplo, yo les decía: ‘Me encargo de meterte en medios de comunicación, te busco notas en revistas, en programas de televisión, en medios digitales y en editoriales’. Uno de mis fuertes es las editoriales, entonces salían en portadas de revistas y cosas de ese tipo, porque hablo con editores de revistas como Vogue, Elle, Marie Claire”, comenta.

A Niko una de las cosas que más le gusta es que su trabajo, contrario a lo que muchos pueden pensar, es de lunes a viernes, pues los eventos son entre semana y los artistas toman los fines de semana para descansar. Aunque sí, reconoce que su semana es caótica.

A veces le toca desfilar por la alfombra roja y aconsejar a las celebridades. Los ha visto en sus facetas más personales, conoce sus personalidades, lo que les gusta y lo que no. Algunos son sus amigos, pero no se toma fotos con las figuras que trabaja. Niko tiene claro que la gran mayoría son personas conocidas con las que trabaja y no hay vínculos más allá de eso.

“Sé que soy parte de su equipo de relaciones públicas. Hay gente que no diferencia y siento que ahí se pierde el respeto, porque al final nosotros no somos amigos del talento y muy feo andar en el modo fan. Yo soy muy fan de Maggie Civantos, por ejemplo, pero no ando pidiéndole fotos”, afirma.

Grandes proyectos

Niko ha visto tantos eventos de tantas marcas que anhela que algún día Costa Rica sea la sede en Centroamérica de las alfombras rojas más importantes del mundo del entretenimiento. Su experiencia le dice que no es imposible, pero sí considera que hay que trabajar mucho para ello.

“No sé si me regresaría a vivir a Costa Rica, pero sí me encantaría poner una agencia de relaciones públicas. Uno de mis sueños es expandir este negocio allá porque siento que las relaciones públicas no están tan bien hechas y creo que hay mucho potencial para poder ser el país de Centroamérica donde se hagan lanzamientos de marcas espectaculares”, asegura.

Niko Valverde se fue muy joven a estudiar actuación en México. Allí conoció a otras figuras ticas del entretenimiento, como Maribel Guardia. (Cortesía Niko Valverde)

El tico reconoce que le sería difícil vivir nuevamente aquí, pues está donde siempre soñó trabajar. Aunque en un inicio quería ser actor y cantar en obras de teatro musical, su camino tomó otro rumbo que le emociona por igual.

De hecho, haciendo una reflexión acerca de su trayectoria, se considera afortunado, pues sabe que no todos corren con la misma suerte y, en su caso, afirma que no tuvo que “pellejearla”.

“A mí me ha ido bien, pero sé que es complicado irse a otro país y luchar por tus sueños. Sí he pasado situaciones y sí me duele que mi familia esté en Costa Rica y yo en México, pero ellos vienen mucho acá y yo voy mucho a allá. Lo que pasa es que ya siento que México es mi casa y, si voy a Costa Rica y pasa mucho tiempo, sí quiero regresarme, porque aunque amo Costa Rica, me hace falta mi vida acá”, asevera.

Ahora, Niko tiene una nueva meta, como esa que se planteó a los 14 años y que cumplió años después. Esta vez su sueño es poder tener su propia agencia, trabajar en proyectos de Hollywood y abrir una sede en Costa Rica, todo esto antes de los 40. Tiene seis años para eso; sin embargo, avanza despacio, pero con pasos firmes.