Pamela Muñoz: la tica de la Kings League Santander cumple su sueño como presentadora

Por muchos años, Pamela Muñoz soñó con trabajar como presentadora de televisión deportiva. Durante más de una década se visualizó frente a las cámaras y nunca perdió la esperanza.

Hoy, a sus 29 años, está más convencida que nunca de que el refrán “El que persevera, alcanza” es real, pues es la presentadora y reportera oficial de la Kings League Santander, una liga de fútbol siete conformada por 12 equipos, que son dirigidos por futbolistas, exfutbolistas y estrellas de Internet. Esta liga fue creada originalmente por Gerard Piqué con reglas diferentes al fútbol tradicional, con la intención de hacer más atractivo este deporte.

Pamela Muñoz habla de su trabajo en Kings League Santander

Hasta ahora, Pamela no sabe por qué o cómo su perfil llegó hasta la producción de la Kings League, pero puede dar fe de que la contactaron en un momento en el que estaba a punto de darse por vencida ante la falta de oportunidades.

“Yo ya estaba haciendo otras cosas en Costa Rica y de la nada me empezaron a llamar medios de México y no tengo idea de cómo, pero pasaron mi currículum a Kings League y en diciembre (2023) me llamó el productor. Me hicieron muchas pruebas y me quedé. Empecé a trabajar a inicios de este 2024 y luego me contrataron para ser creadora de contenido y presentadora”, cuenta Pamela.

Sin embargo, para llegar ahí el camino ha sido largo.

Pamela Muñoz empezó a trabajar de forma oficial con la Kings League Santander en febrero de este 2024. (Cortesía Pamela Muñoz)

Pamela empezó a estudiar conducción en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en 2017, y en 2019 trabajó en Tigo Sports. Sin embargo, un problema de salud la obligó a alejarse de la pantalla. Cuando estaba lista para regresar, en el 2020, llegó la pandemia.

Meses después, Pamela volvió a intentar abrirse camino en televisoras locales, pero no tuvo suerte. Afirma que lo intentó en Teletica, en TD+, en Repretel y, ante la falta de oportunidades, decidió regresar a los concursos de belleza, en los que había participado cuando era adolescente, e inscribirse en el Miss Costa Rica 2022.

“Solo me ofrecían hacer programas en los que no me pagaban y me cansé de tocar puertas. Ya había dejado el modelaje, pero siempre tenía la espinita del Miss Costa Rica y en ese momento yo trabajaba en una agencia publicidad y no quería hacer más lo que estaba haciendo y dije: ‘la única opción de que me vuelva a contratar un canal es siendo Miss Costa Rica’ y pues no, no salió como quería”, reconoce.

Entonces, a principios de 2023, volvió a enviar su currículum a México. Primero la llamaron de Fox Deportes para hacer un casting, pero confiesa que no le fue bien; luego la buscaron de TUDN y, aunque hizo varios castings y avanzó en el proceso, al final no se quedó; y en Fox Sports le dijeron que le darían un programa, pero nunca ocurrió.

Pamela Muñoz reconoce que no sabe cómo la Kings League Santander la encontró. (Cortesía Pamela Muñoz )

La gran oportunidad

Para Pamela, siempre fue una meta trabajar como presentadora o periodista deportiva, por lo que su trabajo en la Kings League Santander la ilusiona tanto. Allí hace todo lo que alguna vez soñó.

“Soy la que entrevista al jugador del partido, me toca entrevistar a los presidentes de los equipos o a veces me toca estar en programas, entonces soy como la reportera y la imagen femenina. Voy a estar en las entrevistas de los de los jugadores en todos los partidos, entonces cada vez que termine un juego me van a ver ahí; también me van a ver en las redes sociales todos los días”, explica.

La Kings League Santander comenzó el domingo 25 de febrero y durará aproximadamente tres meses. En total, en este torneo se disputarán 11 partidos; posteriormente los mejores cuatro pasarán a la final.

Se transmite todos los domingos a las 2:30 p. m. por Twitch, YouTube y TikTok y se extiende hasta las 9:30 p. m.

Pamela Muñoz saluda a Gerard Piqué. La tica asegura que el exfutbolista y creador de la Kings League es serio, tranquilo y buena gente. (Cortesía Pamela Muñoz )

Terminado este torneo, los equipos se preparan para disputar el mundial que, según cuenta Pamela, Gerard Piqué ya está organizando y que se disputará entre mayo y junio. No obstante, hasta ahora no hay sede para el evento.

Lo que la presentadora costarricense sí sabe es que Piqué, a quien conoce dado que es uno de los fundadores de la Kings League, es “demasiado buena gente”.

“Es muy serio, pero es el que sabe todo lo de la Kings League. Es muy paciente y nos felicitó porque la primera jornada de la Kings League Santander la vieron más de 8 millones de personas, que es demasiado. También es muy tranquilo, pero en programas es demasiado gracioso. Como que sabe tirarle y alzar rating de acuerdo a los comentarios. Es muy bueno en lo que hace”, asegura.

Además de Piqué, en este formato hay otras personalidades dirigiendo los equipos de la Kings League Santander, como es el caso del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, el youtuber chileno Soy Germán, el cantante estadounidense Arcángel, el jugador colombiano James Rodríguez y el comediante argentino Jero Freixas. Este último sueña con llevar a Bryan Ruiz a incorporarse a su equipo, Muchachos F.C.

Pamela Muñoz tiene 29 años y fue una de las 10 finalistas del Miss Costa Rica 2022. (Cortesía Pamela Muñoz )

Mientras eso sucede, Pamela seguirá siendo la única costarricense en la Kings League Santander e insta a más jugadores ticos a buscar una oportunidad en el mediático juego.