El presentarse una vez más frente a las cámaras no lo desvela en el tema de “aburrir” a quienes lo siguen. “Agradezco muchísimo el cariño de todas las personas, incluso cuando se me acerca un liguista y me dice que yo soy el único morado que le cae bien. Creo que ese cariño es porque yo siempre traté de ser respetuoso con todos los equipos y con todas las personas, nunca le falté el respeto a ninguna institución ni dentro ni fuera de la cancha”, recordó.