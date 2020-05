“He estado acostumbrado a que me han dicho de todo, estoy acostumbrado a que eso va a pasar, pero más allá de una necesidad de contar mi historia, creo que puede servir como motivación para alguna persona. Quisiera que conozcan un poco de mí y que sepan que me he caído muchas veces, pero que también me he levantado muchas otras”, agregó.