En 1996 usaron el remake Seal, en donde los tiernos ojos de una foca ablandan el corazón de las piedras. Antecede en cinco años a la mirada del Gato con Botas tomado del ala de su sombrero en Shrek. También estrenaron Siempre, la animación de unas chapas al centro de la imagen despliegan las palabras que componen el jingle, mientras en el fondo alternan tramas y decoraciones. La clave es un tema musical pegajoso, casi súper éxito mundial, del desconocido Joey Digs Jr. Tararéemos: “Donde hay una piscina, siempre habrá una fiesta/ Donde hay un colegio, una tarea por hacer / Donde existe ritmo, siempre habrá una canción... Coca-Cola es inimitable, donde hay diversión, siempre está Coca-Cola…. Do do do do dodo, do do do, do do/Do do do do dodo…”.