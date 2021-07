Los mejores anuncios publicitarios del 2013

Del año pasado encontramos extraordinarios ejemplos para persuadirte a invertir en creatividad, producción y talento, si sos de las personas que tienen a su cargo una marca.

Esa marca bien puede ser una de consumo masivo, como Red Bull o Frijoles Don Pedro, o podría ser la marca propia, la de tu nombre y apellido. Cualquiera que sea, tiene sentido invertir en ella. Una marca poderosa hace la diferencia.

El mejor comercial del Superbowl del año pasado, en mi opinión y la de muchos, es precisamente uno que celebra al agricultor, la finquera, el granjero o vaquero, como querás llamarle. Fotografías exquisitas de 10 fantásticos fotógrafos profesionales, se combinan con un poema impresionante, "God made a farmer", así como una locución para recordar lo importante que es no usar una voz de vendedor. Aquí está éste comercial por The Richards Group:

En el 2013 no se hizo nada mejor que "Sketches", un comercial para Dove por Ogilvy Brasil, agencia que además se llevó el título de agencia del año en Cannes. Al mostrar la diferencia entre la percepción de otros y la percepción propia de la belleza, Dove comprobó la importancia de la autoestima en cada mujer.

Gil Zamora, un artista forense retirado dibujó dos retratos hablados de la misma mujer, el primero según la descripción propia y el segundo según la hecha por otra persona extraña que le había conocido un rato antes.

El resultado de este experimento social convertido en anuncio comercial a favor de una marca de Unilever, Dove, resultó en un mensaje bueno para todos y en especial para la mujer, quien usualmente es mucho más hermosa de lo que ella logra reconocer en sí misma.

En Cannes una campaña se llevó 18 Leones de oro, 3 de plata y 2 de bronce, además de 5 Grand Prix para convertirse en la más ganadora de toda la historia del festival. ¿Así o más impresionante? Sin embargo, antes de avanzar, ¿te gustará la canción? Aquí está para probar una vez más que todo es mejor con buena música, un concepto tan relativo como el éxito, lo acepto. Al marcar en la palabra download la podrás descargar y hacerla tuya.

Con el propósito de prevenir las muertes estúpidas en los trenes australianos, la campaña por McCann Melbourne se convirtió en un fenómeno global y su música ciertamente en una nueva obsesión. De lo mejor del 2013, aquí te dejo con "Dumb ways to die".

Una mención especial se la lleva Van Damme con su épico "split" hecho entre dos camiones Volvo. La viralidad provocada por esta simple y espectacular idea, ejecutada impecablemente por profesionales, demuestra que nosotros, la gente, premiamos lo inesperado. Así que bueno, sumémosle unas vistas más.

En Costa Rica, José Francisco Correa publica anualmente su cuidadosa selección de los mejores 10 anuncios nacionales. Éste año no ha sido excepción y por esto te recomiendo su publicación en Top Spot CR. La novedad ha sido la participación de estudiantes y un proceso que me ha parecido serio, interesante y dedicado. Me ha alegrado mucho ver 3 comerciales de Tribu DDB en su lista del 2013: Juegos Deportivos Centroamericanos, Movistar y Toyota.

Dado que no se vale ser juez y parte, acá me voy a permitir incluir sus primeros tres elegidos. El tercero lugar se lo dieron a "Browser", para la dinámica Fundación Quirós Tanzi por McCann-Erickson. Aquí la versión Villancicos.

En segundo lugar colocaron el comercial realizado para Purdy Motor y su Toyotathon, con lo que reconocieron un trabajo de Tribu DDB. Saltar de felicidad es siempre una emoción capaz de dejarte congelado en el aire, como lo comprobó Toyota en su promoción.

Por último, los estudiantes de Correa asignaron el primer lugar a un anuncio para la Junta de Protección Social de San José denominado "Porqué no jugué". Ahora bien, juzgue usted.

Ésta publicación se haría interminable si se tratara de una lista formal, un ránkin o una selección comprensiva. Sin embargo, al tratarse de un cierre y breve mención a creatividad del año pasado, hasta aquí llego y me queda pendiente muchísimo más que me habría gustado destacar.

Lo que sí te subrayo es una idea poderosa: la creatividad es para lograr buenos resultados haciendo el bien. Por esto, honrar la figura de quien trabaja la tierra, destacar la importancia de la autoestima, proteger vidas o impulsarlas a lograr lo mejor de cada quien, tiene mucho sentido. Después de todo, en una variación de lo que por una vida nos ha dicho la Junta de Protección Social, para hacer un gol hay que patear al marco.

Así las cosas, en cualquier actividad en la que te encontrés, podés hacer una contribución a hacer del mundo un lugar un poco mejor. En éste caso lo vuelve a probar cierto la publicidad.

