“La mayoría de los procesos se volcaron a lo virtual y el reclutamiento no fue la excepción. A las personas que están en la búsqueda de trabajo lo primero es no tenerle miedo a esas nuevas herramientas, y lo segundo es garantizarse a sí mismo que todo funcionará para el momento en que se me agende una entrevista laboral por medios virtuales”, aconseja Severiche.