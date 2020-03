“He enviado currículum a todo lado. Me llaman y no sé si es por la imagen de empresa que no me quieren ahí. Me ven con mirada discriminatoria. Creo que es por mi apariencia física. Soy una persona bajita, mido 1.45 m., y soy un poco gordita. Ahora siento que en los reclutadores tienen un estándar de imagen”, lamenta.