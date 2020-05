El personal operativo de esa zona franca se dividió en dos turnos de almuerzo para reducir las concentraciones en comedores, que readecuaron su equipamiento; y en la recepción de la administración del parque se toma la temperatura a toda aquella persona que pase por ahí. La idea es controlar que el usuario no exceda los 38 grados, las visitas no esenciales no son recibidas y todos los proveedores deben entrar sin acompañante a las instalaciones de la comunidad empresarial.