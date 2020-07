En los 80, ella enviudó y vendió la casa una familia de apellido Stambovsky, cuyos integrantes pronto empezaron a percibir la tenebrosa compañía. Quisieron devolver la casa pero Helen no estuvo de acuerdo, de manera que los compradores entablaron un juicio por fraude al no haber sido notificados de los extraños sucesos, de ahí que se iniciaran las investigaciones del proceso denominado Stambovsky-Ackley. Fue entonces cuando el caso trascendió a los medios: la ley le dio la razón a los compradores pero Helen vendió la historia a medios como la revista Selecciones y hasta a The New York Times, y pudo generar suficientes ingresos mientras halló quién le comprara la mansión, que en este momento es propiedad de Matisyahu, rapero de origen hebreo. Recién trascendió que el músico está decidido a venderla y, lo más increíble, es que se dice que tiene varios postores interesados, al punto de que le sacaría una buena ganancia a la casa más hermosamente terrorífica del área.