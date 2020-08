“Fueron días duros, porque yo no soportaba la idea de que el bebé estuviera lejos de mí y que estuviera sin tomar nada, sin saber si él estaba bien, si lloraba o no lloraba, yo sufrí mucho. Me sentía fatal, me faltaba el aire, me dolía todo, me sentía rara y luego pasa todo lo del albergue. Dios me sostuvo para salir adelante en todo ese trayecto por el que a mí me tocó pasar”, recuerda.