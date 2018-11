En el último capítulo de Making a Murderer, las esquirlas de la poderosa bomba lastiman a toda la familia. Los padres de Steven y abuelos de Brendan, ahora no solo lidian con la eterna estadía de sus parientes en la cárcel, si no que, de comprobarse la tesis del equipo legal que dirige Kathleen, y en caso de que la justicia le diera curso y liberaran a los dos condenados, posiblemente habría que ir ahora no solo por Bobby, sino por el padrastro de Brendan, quien habría sido cómplice, según las últimas pesquisas de Kathleen.