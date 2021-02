“Le pedí ayuda a mi abuela, sabía que mi abuelo estaba aquí, sentí a mi abuela aquí. Le pedí a ella que por favor lo llevara a la luz (...) Ese dolor, ese peso en mis hombros y en mi cabeza se fue, no me sentí como ¡ahh! (aliviado), pero me sentí normal. Eso era un espíritu humano, no un residuo que no puede cruzar y no hay nada que se pueda hacer por eso, esa energía está ahí y punto; pero el espíritu tiene libre albedrío y mi abuela puede convencerlo. Entonces puse mi fe en el hecho de que ella lo hizo”, explicó.