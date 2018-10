No, no crea que me “jalaron las patas” o que algo me aruñó los brazos. Tampoco voy a decirles que una sombra me persiguió o que vi una imagen extraña salir de alguna tumba. Esto va mucho más allá, va en pequeñas cosas como susurros, escalofríos, una revelación y hasta una risa hermosa y etérea que se escuchó en la soledad del cementerio.