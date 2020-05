-Es algo muy serio, hay gente que muere por esto y si usted no sabe lo que está haciendo no debería de hacerlo del todo. Yo he sido mentor de personas que tienen ganas de aprender, es parte de lo que hacemos con la fundación, buscamos educar a generaciones futuras de investigadores y tratamos de subir la calidad porque mucha gente trata esto como si fuera un show de televisión. Yo nunca haría un reality show porque un caso no se resuelve en una semana, los entes no trabajan en un horario de producción.