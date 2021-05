“Además, tenía dos catéter: uno en la pierna derecha y otro en la vena del cuello del lado derecho, dos sondas en la nariz y el entubamiento por la boca. Cuando desperté fue que me pusieron El Valiente. Me dijeron que muy poca gente sobrevivía a lo que a mí me pasó. Cuando me despierto es en el salón de recuperación, en la cama 33. Me trato de ubicar. Me desperté desubicado. El coma provocó que cosas se me olvidaran. Tengo amigas del barrio resentidas porque no recordaba su nombre; también se me acortó la vista. No tenía fuerza ni en las piernas, ni en las manos, ni siquiera para darme vuelta en la cama”, cuenta Greiby, quien estuvo más de un mes internado. De ese tiempo 10 días fue paciente de la UCI.