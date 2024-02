Galaxy Muse: La reina de ‘las americanas’ que llegó a la moda internacional

Diancy Alanis, mejor conocida en redes sociales como Galaxy Muse, es una experta en comprar prendas en este tipo de tiendas de descuentos. Desde que comenzó a compartir sus hallazgos en TikTok, logró posicionarse a tal punto que ahora desfila en eventos prestigiosos como el Costa Rica Fashion Week con atuendos que le costaron tan solo ¢1.000.

Con su particular sentido del humor y consejos sobre moda, los videos de esta joven de 27 años la llevaron a trascender fronteras. Ya ha participado en actividades en México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que colabora activamente con diseñadores nacionales e internacionales.

En tan solo cuatro años, su marca sigue creciendo. Su propósito también lo mantiene firme: apoyar a los emprendedores locales, fomentar el consumo de moda sostenible y crear una comunidad digital segura para los apasionados por la ropa.

Galaxy Muse cuenta con más de 38.000 seguidores en Instagram y 70.000 en TikTok, en donde considera que maneja una base amistosa y solidaria. Ella permanece atenta a las sugerencias que recibe en los comentarios o los mensajes directos, con el fin de adaptar su contenido a las necesidades de su audiencia.

Aparte de la moda, la comunicadora utiliza sus plataformas para hablar de temas sociales y personales, como los complejos corporales, los tabúes, el bullying, la importancia de cuidar la salud mental y más; todo a partir de su experiencia.

Al entablar una conversación sobre temas sensibles, ha topado con gran cantidad de comentarios de odio que la atacan a ella, su contenido y el uso del lenguaje inclusivo.

Aun así, dice que sus perfiles son un espacio abierto para todas las personas y considera vital que cualquiera de seguidores se pueda expresar y acercar cómodamente. Por ello, asume los ataques con humor y no se lo toma personal.

“Costa Rica es un país pura vida cuando sos de afuera, lamentablemente. Te alaban cuando no sos de aquí (...). Hace unos días hice un vídeo acerca de los complejos y conté que molestaban porque tengo las orejas muy grandes. A mí eso ya no me molesta, pero sí ha sido el video con más odio que he recibido por hablar de un tema sensible”.

— Diancy Alanis, creadora de Galaxy Muse.