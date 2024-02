Conozca a Veragua, la joyería tica que Residente utiliza en sus videos y portadas internacionales

La portada de Rolling Stones y el videoclip This is not America son solo dos de las ocasiones en que Residente ha utilizado la joyería de la marca costarricense Veragua. Se trata de un collar con forma de machete plateado, que el propio artista solicitó como un símbolo para representar la lucha y resistencia de su país natal, Puerto Rico.

