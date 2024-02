Pink detuvo concierto por fanática que entró en labor de parto

En medio de su gira musical Summer Carnival, Pink se vio obligada a detener su primer concierto en Sidney, Australia. Durante la noche del viernes 9 de febrero, la cantautora notó que una mujer en su audiencia, que estaba embarazada, entró en labor de parto.

La propia artista reconoció que le tomó algo de tiempo percatarse de la situación, a pesar de que los integrantes de su equipo le intentaron alertar al respecto. Aun así, luego bromeó y felicitó a la mujer en reiteradas ocasiones, según se muestra en un video compartido por uno de sus fanáticos en TikTok.

“Oh Dios mío, ¿por qué me tomó tanto tiempo? Ves, no quieren que sea tu compañera en un concurso de preguntas (...). ¿Es Alicia o Alex? ¿Quién está naciendo? Siento que no deberíamos estar mirando. ¡Todos denle su privacidad!”, agregó la cantante de So What.

Más tarde, Pink volvió a bromear sobre el hecho que sus canciones inducen el parto. También se dirigió a la futura madre, quien sería trasladada del recinto para dar a luz: “¡Buena suerte! Va a ser genial. ¡Lo vas a hacer genial!”, expresó.

La actual gira de Pink comenzó en junio del 2023, en Inglaterra, y terminará en noviembre de este año en Florida, Estados Unidos.