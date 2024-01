Araya Vlogs: El youtuber tico que vive de viajar por el mundo

A sus 24 años, ya ha documentado su paso por más de 25 países. Desde América hasta Ásia, siempre se caracteriza por llegar con una sonrisa a un sitio desconocido, lo cual le permite conectar con las personas independientemente del idioma o región en la que se encuentre.

Su personalidad es cálida y humilde. Cuando algún seguidor lo saluda en la calle, es algo natural de sí mismo detenerse y entablar conversación. Así, con esta cercanía, es que ha llegado a los rincones más recónditos del globo.

No es de extrañar que sea uno de los youtubers preferidos de los ticos y de los más populares en América Latina. Mantiene una estrecha relación con sus seguidores, quienes van tras su pista desde hace cuatro años, y a quienes él no duda en recurrir en busca de ayuda cuando la necesita.

Al cierre del 2023, sus proyectos le habían sumado más de 258 mil seguidores en Instagram, 986 mil en YouTube y 1.7 millones en Facebook. Cada video que publica se inunda de comentarios de personas que no solo disfrutan de su contenido, sino que también le comparten recomendaciones sobre posibles destinos para sus próximos viajes.

Pese a toda la organización que tiene por detrás, cada vez que sale de Costa Rica hace un viaje frenético. Algunos paseos pueden durar hasta por cuatro meses, llevándolo a experimentar aventuras que, de no ser por la espontaneidad, serían imposibles de planificar con anticipación.

Aun así, siempre encuentra la manera de regresar y descansar en su natal San Carlos, Alajuela; el lugar al que llama hogar y que no cambia por ningún paisaje en el mundo.

“Más que verlos como seguidores, yo siento que tengo amigos en todo el mundo. Gracias a Dios nunca me ha pasado, pero en caso de que llegue a algún país y tenga algún problema, me siento como que tengo amigos ahí que me pueden dar posada, recogerme o simplemente me pueden acompañar. Es maravilloso”

— Cristhoper Araya, creador y autor de Araya Vlogs