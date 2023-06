Por qué siempre sigo las recetas paso a paso: mis argumentos

Para mí, cocinar es algo agradable, especialmente cuando lo hago para compartir con otras personas. Me encanta preparar recetas deliciosas y ver las caras de felicidad de mis familiares y amistades. Sin embargo, no soy un cocinero experto, soy totalmente aficionado, por lo que puede que me resulte difícil que una receta me salga bien 😅. Es por eso que siempre sigo las recetas paso a paso.

He tenido esta discusión con muchas personas (especialmente con Rocío) y en este post, quiero argumentarles por qué considero importante seguir las recetas de cocina y cómo esto puede afectar el resultado final 💪.

1. La receta queda mejor si se sigue la receta original (y no me refiero a la de KFC 😄) Copiado!

Las recetas de cocina son como las instrucciones para armar un mueble o un Lego 🏰. Si se siguen las instrucciones, es muy probable que el mueble o el Lego queden bien armados y se vean como en la imagen de la caja, y en el caso de los muebles, que no se desarmen. Lo mismo ocurre con las recetas de cocina. Si se sigue la receta, es muy probable que la comida quede bien cocinada y tenga el sabor que se espera 👌.

Cada paso de la receta tiene un propósito específico. Si se omiten o se cambia algo, puede afectar el sabor y la textura de la comida. Por ejemplo, si la receta indica que se deben batir los huevos durante 5 minutos y usted los bate solo durante 2 minutos, puede que la masa no adquiera la textura adecuada y el resultado final no sea el esperado 🥚⏱️. Si la receta indica que se debe usar un horno a cierta temperatura y usted lo baja o lo sube, puede que la comida quede cruda o quemada 🔥. Y sí, sé que hay “casos especiales”, pero aquí hablo de lo general.

2. El buen uso de los ingredientes es clave en la cocina 😊 Copiado!

Al seguir las recetas obtendrá resultados deliciosos que sorprenderán a tus invitados y te convertirán en un experto en su mirada. Sigue cada paso y crea platos memorables. (Shutterstock)

A veces, las personas piensan que saben cocinar y se saltan algunos pasos de la receta o utilizan ingredientes diferentes. Sin embargo, esto puede llevar a un resultado fatal ☠️. Por lo tanto, si al igual que yo, usted no es un experto en cocina, es importante seguir las instrucciones para no cometer errores 👌.

Además, algunos ingredientes son muy delicados y pueden afectar el resultado final de la comida. Por ejemplo, si se agrega mucha levadura a la masa del pan, puede quedar muy esponjoso y difícil de comer, y si se usa menos no crecería 🍞.

Siguiendo la receta al pie de la letra, uno se puede asegurar de que se está utilizando los ingredientes adecuados y en las cantidades correctas. Con esto se puede evitar errores y obtener excelentes resultados 💪.

En este punto, es importante mencionar que si está siguiendo una receta de otro país y no encuentra algún ingrediente en Costa Rica, es recomendable buscar alternativas o hacer pequeños ajustes basados en una pequeña investigación (en pocas palabras preguntarle a San Google) o preguntando a alguien con conocimientos culinarios 🌍🔍.

3. Siempre la gente te felicita y piensan que soy un cocinero experto Copiado!

¡La cocina es como armar un Lego! Sigua las instrucciones al pie de la letra para obtener platos deliciosos y evitar resultados inesperados. (Shutterstock)

Cuando preparamos una comida y la servimos a los invitados, queremos que les guste. Siguiendo una receta, uno tiene más probabilidades de lograrlo. Si la comida queda deliciosa, es un hecho que los invitados seguramente nos felicitarán y pensarán que somos expertos en cocina (aunque no lo seamos) 😊👨‍🍳.

Seguramente algunas personas de mi familia o amistades piensan que soy un gran cocinero, pero en realidad mi experiencia es muy poca. Mi secreto —que ya no lo es tanto— es seguir las recetas al pie de la letra (odio cuando dicen “sal al gusto” 😡🧂).

Al final no busco dar cátedra o pretender ser un experto en cocina, porque está claro que no lo soy, solo quería explicar por qué me gusta cocinar así y el resultado que he obtenido. De igual forma, diga lo que diga, cada uno cocina “como le dé la gana” 😄✨🍴.