¿Por qué no me gusta la comida peruana?

Hoy, quiero hablarles de algo que seguramente les parecerá extraño o me odiarán: no me gusta la comida peruana. 😱

Lo sé, decir esto suena como un sacrilegio, más aún cuando Perú es como una segunda patria para mí, pero con gusto les explicaré mi punto de vista. 🙌

Cuando fui a Perú por primera vez, nunca había probado la comida peruana, e iba con altas expectativas por todo lo que me decía la gente. Pero una de las primeras cosas que me dieron a probar fue el famoso caldo peruano llamado “chupe” de mariscos; y sí, me pareció espantoso con solo verlo 😨. El olor era muy fuerte, cero llamativo, y no pude probarlo en ese momento. La segunda vez que lo intenté, sentí lo mismo, y decidí ponerlo en mi lista negra de comidas 📝 (mi lista es grande, incluyendo todo lo que tenga aguacate —palta para los peruanos—).

Además, debo admitir que el ceviche peruano tampoco es uno de mis platos favoritos. Aunque muchos lo consideran el plato bandera de la gastronomía peruana, el sabor y la textura de la leche de tigre no me agradan 😕. Quizás sea el exceso de limón o el fuerte sabor del ají hace que no me guste.

En este punto creo que debo tener mucho cuidado, así que solo escribiré sobre un plato más. ⚠️⚠️⚠️

Debo confesarles que encuentro al arroz chaufa sobrevalorado 🫣. Si bien sé que es una mezcla de la gastronomía china-peruana y que es muy popular, siento que le falta algo. Quizás le falte sabor, o tal vez simplemente no puedo dejar de compararlo con el rey de la comida china-costarricense, el cantonés. 🍚🥡

El chicharrón de pescado es un plato típico de la gastronomía peruana. (El comercio)

Para no generar más hate, me detengo acá. A pesar de que no disfruto la comida peruana como las demás personas, debo admitir que hay platos que me encantan, como el chicharrón de pescado, el tacu tacu, el pavo navideño y la causa limeña (sin aguacate y siempre de pollo) 😋🐟🍗🥔. Eso sí, no puedo evitar sentir cierta incomodidad hacia los platos que llevan mariscos.

Sé que la comida peruana es considerada una de las mejores del mundo, por su rica variedad de sabores y la fusión de diferentes culturas culinarias. 🇵🇪🌶️🌽

Lo comprendo, soy una persona extraña por no disfrutarla como el resto de los mortales o simplemente tengo un gusto diferente. No hay nada de malo en eso. Entiendo que Perú es un país enorme y que es probable que no haya probado ni el 5% de su variedad culinaria y sí, soy “el bicho raro” y un “hereje”. 🤷‍♀️😅

Aunque no sea un gran admirador de la comida peruana en general, no hay duda de que es una de las mejores del mundo 🇵🇪❤️. Mi gusto particular simplemente no coincide con lo que espera la mayoría, y eso no significa que la comida sea fea o mala. Así que, si alguna vez tienen la oportunidad de probarla, ¡no duden en hacerlo!