El encanto de Café Retro Ruta 66: Una experiencia ‘vintage’ en Montes de Oca

Hace unos días, Rocío y yo quisimos salir a comer algo diferente después de una larguísima semana de trabajo. Originalmente, pensamos visitar el centro comercial Aleste en Curridabat, pero no encontramos opciones de comida que nos llamaran la atención, así que decidimos manejar unos kilómetros hacia San Pedro de Montes de Oca.

Primero, consideramos ir al Central Market, pero ya habíamos ido muchas veces y no era una opción “diferente”, así que seguimos buscando 🔍. Mientras manejaba, vimos Arby’s a la distancia, un lugar que nunca habíamos visitado. No pudimos dar la vuelta para entrar y seguimos.

Decidimos ir a Plaza Freses porque recordamos que habíamos visto un restaurante de comida coreana, y estábamos buscando algo para experimentar.

Sin embargo, cuando llegamos, no había espacio en el parqueo. Esperamos unos minutos, pero no hubo suerte, así que seguimos rumbo a San Pedro para ver opciones en el camino. Rocío comentó que buscáramos en el centro comercial Calle Real a ver si había algo y decidimos entrar.

El centro comercial estaba oscuro, como si todo estuviera cerrado. Al final del parqueo vimos unas luces neón muy llamativas y decidimos investigar. Nos sorprendió encontrar un restaurante temático estilo estadounidense de los años cincuenta llamado Café Retro Ruta 66 (un poquitín largo el nombre 😆).

Restaurante temático Café Retro Ruta 66 ubicado en el centro comercial Calle Real en San Pedro de Montes de Oca. (Damián Arroyo C.)

El lugar era bonito, aunque solo había dos personas, lo cual nos hizo dudar un poco. Nos dejamos ir de todas formas y seguimos adelante. Las opciones del menú eran las típicas de la época que uno ve en las películas: malteadas, hamburguesas, emparedados y papas fritas, entre otros.

Mientras esperábamos la comida, nuestra atención se centró en la decoración y en la música. Notamos detalles que se salían de la época: póster de Los Beatles y otros elementos que no correspondían a esa década. No es una crítica, sólo nos pareció interesante.

Otro detalle fue la música, ya que no era exclusiva de esos años, sino que podíamos escuchar éxitos de los 50, 60, 70 y 80; sin embargo esto no nos impidió cantarlas todas, especialmente Go, Johnny Go! (Johnny B. Goode) de Chuck Berry 🎶.

La atención fue excelente. Las personas que nos atendieron siempre estaban sonrientes; fueron muy amables y cordiales al explicarnos los tipos de pan y aderezos que traían los platos que pedimos.

Finalmente, llegó la esperada comida. La porción era generosa y los tamaños del emparedado y de la hamburguesa eran bastante grandes. Se veía delicioso y el primer bocado confirmó nuestro entusiasmo. El sabor era espectacular. Además, la orden traía gajos de camotes fritos con miel de maple que al momento de escribir esto, se me hace la boca agua 🤤.

Pese a que la porción era muy grande y no pensábamos que podríamos terminarla, estaba tan rica que arrasamos con todo. Quedamos muy muy satisfechos.

Además de disfrutar de la comida, Café Retro Ruta 66 también es un lugar perfecto para tomar tus fotos para Instagram. Cada rincón del restaurante está diseñado con detalles que crean un escenario fotográfico. Desde la colorida rocola hasta la motocicleta Vespa y la decoración de los años cincuenta.

Acá podés ver una galería de fotos del lugar: