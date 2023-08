Burger Bros: Un encanto que va más allá del sabor

Encontrar un restaurante temático de Mario Bros en Costa Rica no fue imposible, encontramos Burger Bros. (Damián Arroyo C., Generada con Stable Diffusion)

En nuestro recorrido por diferentes restaurantes, hemos encontrado experiencias únicas que trascienden el sabor de los platos. Uno de estos lugares es Burger Bros, un restaurante temático inspirado en el icónico mundo de Mario Bros. 🍔🍄🎮

Recientemente, me llamó la atención una publicidad en Instagram donde anunciaban la posibilidad de celebrar el cumpleaños en este peculiar lugar. Bromeando con unos amigos, sugierí la idea y luego la compartí con Rocío, quien decidió llamar para reservar la celebración. 🎉📞

Un detalle curioso fue que le preguntaron por la edad del “niño” que iba a celebrar. Pero dejando de lado mis deseos de cumpleaños, centrémonos en la experiencia en Burger Bros.

Aunque tenía claro que quería celebrar allí, especialmente para tomarme fotos con Mario, revisé las reseñas del lugar. La calificación en Google Maps era de 3.5, lo que me generó ciertas dudas, y decidí leer primero los comentarios negativos. 😕

Las críticas se centraban en la lentitud del servicio, el sabor de los platos y problemas con el estacionamiento. Sin embargo, noté que muchos comentarios negativos destacaban el ambiente agradable y el encanto del lugar.

A pesar de las advertencias, decidimos celebrar con mi familia, ya teníamos la reserva y yo anhelaba que Mario me cantara “cumpleaños feliz”. Decidimos llegar temprano para evitar problemas con el estacionamiento y el tiempo de espera por la comida. 🕐🚗

Mario nos da la bienvenida en este restaurante temático de la famosa saga de videojuegos. (Damián Arroyo C.)

Al llegar, nos gustó la decoración del restaurante, repleta de elementos de Mario Bros. Un gran Mario nupcial nos dio la bienvenida en la entrada, mientras las paredes mostraban imágenes del videojuego y el techo estaba adornado con muchos Boo y King Boo. 👻👑

Al pedir la comida, descubrimos que el menú tenía nombres creativos y divertidos basados en elementos del juego. Me decidí por la hamburguesa “Luigi”, porque venía con el pan verde. Mientras esperábamos la comida, mi sobrina y yo pasamos el rato jugando en las máquinas y el Wii del lugar. 🍔🕹️🎮

Sin duda, disfrutamos mucho tomando fotos con la familia en diversos puntos del restaurante. 📸👨‍👩‍👧‍👦

Finalmente, nos sirvieron la comida y, como anticipaban los comentarios de Google Maps, el sabor no era el punto fuerte. No obstante, debo admitir que la presentación temática le daba un toque encantador. Cada plato era perfecto para tomarle fotos para el “Insta”, pero su sabor no estaba a la altura de las expectativas. 😔📷🍽️

Burger Bros nos da diferentes platos llamativos en honor a diferentes personajes de Mario Bros. (Burger Bros)

A pesar de que la comida no era lo mejor, la gran experiencia que evocaba este lugar hizo que nuestra visita fuera maravillosa. 🍄🌟

El momento culminante llegó cuando Mario, en su versión del Odyssey, trajo un queque de cumpleaños. No puedo negar que mi familia y yo lo pasamos en genial. Después de cantar “cumpleaños feliz”, nos tomamos fotos con Mario, quien, sin hablar, logró hacernos pasar un rato sumamente divertido. 🎂🎉📸

En ocasiones, lo verdaderamente relevante no es únicamente el sabor de los platos, sino la experiencia completa que brinda un restaurante y la gente que nos rodea. Existen momentos que nos llenan de felicidad y nos hacen olvidar ciertos detalles. Burger Bros, con su inigualable ambiente basado en el mundo de Mario Bros, nos permitió vivir una experiencia memorable que quedará en nuestro recuerdo. 🌟🎮😊